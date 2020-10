Vaga a les Universitats

Els estudiants de l'Autònoma s'avacen a la jornada de vaga de demà

Des de primera hora que s'està alternant la normalitat al campus i paralitzant tota activitat acadèmica presencial. Demà, dia 21 la convocatòria s'extén a la resta d'universitats catalanes i és conjunta amb doctorands i sindicats de professores com la UGT i la COS. Aquesta convocatòria ve donada en un inici de curs marcat per una crisi educativa que s’ha vist agreujada per la situació de pandèmia que estem vivint.

Segons el SEPC, el campus ha estat completament tancat amb piquets (180 estudiants de les assemblees de facultat) pel que fa als accessos. El seguiment ha estat del 100% a les facultats de Polítiques i Sociologia, Lletres i Filosofia, Educació, Economia, Traducció i Interpretació, Ciències i Biociències. D'altra banda, el seguiment ha estat del 70% a les facultats de Dret, Psicologia, Comunicació, Medicina i Veterinària i Enginyeria.

Segons els convocants, "aquesta vaga ha de servir per alarmar el conjunt de la comunitat educativa i atacar els fonaments estructurals de la situació en la qual "ens trobem actualment, fruit d’un llarg procés de desmantellament de l’educació pública. El moviment estudiantil, en la seva històrica lluita per una educació pública i de qualitat no restarà immòbil.".