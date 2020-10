El Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona recull mig centenar de reclamacions a les portes dels CAP

El Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública ha recollit prop de mig centenar de reclamacions des que va començar a ubicar taules informatives a les portes dels CAP, fa cinc setmanes.

La major part de les reclamacions evidencien les mancances del sistema respecte l’atenció telemàtica, tant pel que fa a usuaris i usuàries que no tenen les eines per fer-la servir, com pel que fa a contradiccions com ara que es donin cites per recollir resultats que es podrien facilitar telemàticament. Altres reclamacions també evidencien l’allargament de les llistes d’espera pel que fa a visites d’especialistes o proves diagnòstiques, com a conseqüència de la Covid-19.

El Grup de Treball recorda que està ubicant les seves taules informatives a les portes dels CAPs en els quals es produeixen més cues. En aquest sentit, el col·lectiu destaca un fet que qualifiquen com a «sorprenent», i és que al CAP Jaume I ahir van fer esperar els pacients dins, coincidint amb la durada de la taula informativa que vam desplegar al matí. Un cop les membres del grup de sanitat van recollir la taula informativa, van comprovar com les pacients tornaven a fer cua fora del CAP. Davant d’aquest fet, el Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública pregunta al Gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, Ramon Descarrega, quin és el protocol a seguir, doncs «si tal com vam veure ahir, les pacients poden esperar dins del CAP, per què la resta de dies se’ls fa esperar de peus i fora, quan hi ha gent gran o persones que van amb crosses», es pregunta Montse Sans.

En relació a Ramon Descarrega, el Grup de Treball també recorda que va sol·licitar una reunió amb el gerent fa una setmana, i que fins ahir no va obtenir una resposta en clau evasiva que, segons el col·lectiu en defensa de la sanitat pública «evidencia que els responsables polítics de salut prefereixen seguir fent veure que ignoren la greu realitat que es viu a la primària».