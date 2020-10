residus

Ecologistes en acció qualifiquen de fracàs les polítiques del Govern valencià en matèria de residus

Ecologistes en Acció apunta que l’abocament dels residus domèstics i assimilables continua sent la destinació prioritària i no hi ha avanços significatius en la seua gestió, que segueix centrada en macroinstal·lacions ineficients gestionades per les corporacions organitzades a l’estil d’un càrtel dels residus. El fracàs de les polítiques del Govern valencià en este tema dels residus és evident.

Segons l'entitat ecologista, en 2019 es van depositar 1.323.856 tones de residus domèstics en els 12 abocadors actius del País Valencià, pràcticament la mateixa quantitat que en 2017.

La vida útil mitjana dels 12 abocadors és de 5,3 anys, encara que alguns estan en la seua fase final de vida (Xixona, El Campello, Dosaigües, Pedralba). Ja s’està tramitant l’ampliació dels abocadors de Xixona, Dosaigües i Pedralba, tot i que encara no tenen el vistiplau de la Generalitat. L’horitzó és el del col·lapse del sistema.

Hi ha una absència de publicació de dades sobre la gestió dels residus al País Valencià, responsabilitat de la Conselleria de Transició Ecològica.

Segons les dades subministrats per la Conselleria de Transició Ecològica, a petició d’Ecologistes en Acció del País Valencià, en 2019 es van depositar 1.390.473 tones de residus en els 12 abocadors actius al País Valencià, després del rebliment recent dels abocadors de Villena (Vaersa) i Onda. La major part d’eixos residus són domèstics, comercials o assimilables a domèstics (1.323.856 t) i la resta són residus industrials que es depositen en els dos abocadors privats que els acullen (Novelda-Lurima i Villena-Recimed). D’eixos últims residus industrials destaquen els residus de demolició i construcció (31.090 t) i els procedents de les indústries del cuiro i de la confecció (21.517 t).

L’abocament de residus continua sent la principal destinació dels nostres residus, que representa al voltant del 60%, molt lluny del 35% exigit per a 2020 pel Pla Estatal Marc i del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana 2019. En 2017 es van abocar 1.345.302 t de residus domèstics i assimilables i des de 2015 fins a 2019 eixa quantitat ha augmentat, perquè les quantitats abocades en els 12 abocadors és major, encara que desconeixem l’abocament dels residus valencians en altres comunitats veïnes (Múrcia i Castella-La Manxa), que no és una quantitat menyspreable, perquè residus del Baix Segura del Segura es tracten i aboquen a Múrcia i el mateix passa amb els residus generats a la comarca de la Plana de Castelló, a causa del tancament de l’abocador d’Onda i el trasllat parcial a abocadors de Castella- La Manxa.

Els abocadors que van rebre més residus en 2019 van ser: Dosaigües (401.559 t), Alacant (175.062 t), Elx-Els Cremats (148.114 t), el Campello (132.751 t) i Xixona (118.325 t). L’abocador privat d’industrials de Novelda-Lurima, va rebre 114.887 t, majoritàriament residus domèstics i assimilables.

La gestió dels residus al País Valencià continua sent enormement insostenible i els avanços en la recollida selectiva i en el reciclatge són totalment insuficients per al compliment de les normatives autonòmica, estatal i europea. La gestió continua fonamentant-se en les ineficients macroplantes de tractament mecanicobiològic gestionades per les empreses a l’estil de càrtel dels residus (Urbaser, FCC, Sacyr-Valoriza, CESPA-Ferrovial) en concessions plurianuals dels consorcis de residus dels distints plans zonals.

Hi ha un incompliment per part dels responsables autonòmics en la publicitat activa pel que fa a les dades de la gestió dels residus, que continua sent opaca per a la ciutadania. La Conselleria de Transició Ecològica incompleix l’article 22.f) del PIRCV 2019, atés que no publica puntualment “les dades de gestió de residus domèstics i assimilables, com a molt tard, l’1 d’agost de l’any posterior a l’any de les dades de què es tracte”, exigit per eixa normativa.

Les últimes dades de residus publicades per la Conselleria van ser les corresponents a 2017 en l’informe “Estat del Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana” publicat al juny de 2019.