Còrsega

Demanen l'alliberament del poeta, novel·lista i independentista cors Jean-Pierre Santini en vaga de fam

Coincidint amb la seva detenció el passat 6 d'octubre, va iniciar una vaga de fam. Quatre dies més tard va ser traslladat a la presó Fresnes. Actualment té 76 anys d'edat

Diverses organitzacions i col·lectius d'arreu impulsen una campanya per l'alliberament del poeta, novel·lista i independentista cors Jean-Pierre Santini en vaga de fam des del 6 d'octubre.

Santini, nascut el 1944, és una de les nou persones acusades el 10 d'octubre per "associació terrorista criminal" en el marc d'una investigació sobre trets contra una gendarmeria a Còrsega, ocorreguda el juliol de 2020 .

Han passat els anys, Jean Pierre Santini ara té 76 anys i mai no va renunciar a les seves idees revolucionàries, ell que venia de l’extrema esquerra seixanta-vuit, abans de ser un dels primers a dedicar-se al nacionalisme cors dins la diàspora de París. Tanmateix, mai no ha estat un militant fascinat per la violència, ni molt menys, i és sempre per l’activisme de la paraula que s’ha invertit sense comptar. La seva carrera, desinteressada i intel·lectual, és ben coneguda per tots aquells que han lluitat amb ell en els diversos moviments nacionalistes al llarg dels darrers quaranta anys.

Però és obvi que tots a Còrsega ho saben bé: el lloc de Jean Pierre Santini no és a la presó, i es té por que el seu profund afecte al seu ideal militant el porti molt lluny en la vaga fam que va decidir emprendre. Cosa que, donada la seva edat i estat de salut, seria ràpidament molt perjudicial.

L’Estat francès s’ha d’adonar que aquest empresonament només pot alimentar el sentiment d’injustícia que senten molts joves. Ha de prendre la mesura de la destacada personalitat de Jean Pierre Santini i decidir sense esperar la seva llibertat.