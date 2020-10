Repressió

Clam contra la repressió i per la Independència

L'ANC s'ha mobilitzat arreu del país per denunciar la ràtzia policial d'aquest matí i reclamar la llibertat de les persones detingudes. Hem deixat clar que només la independència acabarà amb la repressió!

Aquest vespre, l'Assemblea ha convocat a les 20 h una concentració a la caserna de la Guàrdia Civil a la Travessera de Gràcia, on s'han concentrat diversos centenars de persones. L'entitat ha volgut denunciar la nova onada repressiva perpetuada avui per l'Estat espanyol. Una vegada més, l'independentisme ha estat víctima d’una persecució política i policial.



A més, també ha convocat, conjuntament amb partits i entitats, més d'un centenar de mobilitzacions arreu del territori que han començat a les 19 h. A l’acte de la plaça de la Catedral de Barcelona hi ha participat la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie.



Al llarg del dia d’avui, s'ha deixat clar que l'Estat espanyol no entén altres paraules que la repressió, la persecució política i la vulneració de drets, i avui ho ha tornat a demostrar. Una nova acció repressiva en el marc de la causa general contra l'independentisme. Només la independència acabarà amb la repressió.



En aquest sentit, s'ha expressat aquest migdia, a l'acte de plaça Sant Jaume, Elisenda Paluzie; "hem viscut una nova operació que forma part de la causa general contra l'independentisme. No ens enganyem, és per això que els persegueixen i els detenen".



Paluzie ha deixat clar que "no deixarem que l'Estat espanyol posi els seus tentacles de poder sobre l'independentisme. Només amb la independència acabarem amb la repressió. Presumpció d'innocència per davant de tot i més, avui". Cal avançar cap a la llibertat nacional de Catalunya i deixar enrere un Estat que no entén altres paraules que la repressió, la persecució política i la vulneració de drets. "Avui és un dia per estar units, cal unitat davant la repressió", ha conclòs la presidenta de l'Assemblea.