Habitatge

"Habitem les Drassanes" demana que l'Ajuntament de Barcelona defensi l'habitatge als solars de Santa Madrona

Davant del projecte de l'hoteler Josep Maria Trenor d'edificar una residència d'estudiants als solars de les Drassanes, col·lectius i entitats del Raval, Ciutat Vella i Barcelona, han demanat a l’Ajuntament a donar un pas endavant en defensa de l’habitatge a la zona.

A la memòria i als objectius del planejament actual del solar de Drassanes s'estableix que s’ha de reservar el 25% de la superfície de qualsevol nova edificació residencial a habitatge protegit, condició d’obligat compliment que no respecta el projecte actual ni l'hoteler previ, aturat per la lluita veïnal.

En un moment en què la crisi habitacional ja estructural es solapa amb una crisi social i econòmica que castiga la gent més vulnerabilitzada, el Consistori ha de protegir cada centímetre quadrat de les reserves de sòl que formen part del bé comú. Encara més en un barri com el Raval i un districte com Ciutat Vella, que mai no han deixat de patir situacions gravíssimes d’especulació, substitució d’habitatge per establiments turístics i expulsió de població, i en una ciutat on és clamorosa la mancança d’habitatge en general, i protegit en particular.

Els diferents col·lectius presentarem les nostres exigències i la nova plataforma Habitem les Drassanes.

Plataforma Habitem les Drassanes

Xarxa Veïnal del Raval - Acció Raval-Veïnes - Ciutat Vella no està en Venda - Raval Rebel – Resistim al Gòtic – Plataforma Veïnal Salvem Les Drassanes – Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic