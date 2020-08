Educació

STEI: "Els plans de contingència no garanteixen la seguretat sanitària"

En una nota de premsa el sindicat STEI Intersindical ha mostrat el malestar i la preocupació de la majoria de claustres dels centres educatius que consideren que els protocols davant la COVID 19 per al proper curs haurien d’haver estat elaborats per experts en la matèria, i no per part dels docents. En aquest sentit, per al sindicat de docents "sembla que la Conselleria se’n renta les mans i passa la “patata calenta” de tots aquests preparatius tan delicats al professorat. També considera que amb les ràtios que ha fixat la Conselleria i amb la manca d’espais que molts centres pateixen és impossible garantir la distància constant d’1,5 metres fixada per les recomanacions sanitàries, un fet que pot incrementar en gran mesura el perill de contagis, amb rebrots que a dia d’avui no han deixat de remetre."

Recorden les dificultats que tendran molts centres i els seus equips docents, al quals se’ls carrega tota la responsabilitat, amb qüestions en el nou context tan complexes que descaquen: com el fet que "els alumnes s’han de rentar les mans 10 vegades al dia; o impedir el contacte d’alumnat de diferents grups entre si, durant el canvi de classes, el temps d’esplai o al bany. Per no parlar de la “perspicàcia” que hauran de tenir els mestres per a detectar de manera precoç casos de COVID, quan el món sanitari encara té tantes qüestions per a resoldre i aclarir sobre el virus."

L’STEI Intersindical considera també inadmissible que dia 30 de juliol es publiquin al BOIB les orientacions sobre els aspectes curriculars, d’ordenació acadèmica i metodològics per al curs 2020-2021, quan els centres ja han aprovat els seus plans de contingència i han dedicat tot aquest mes i els deu darrers dies del mes de juny a la preparació del proper curs; una mostra més de la manca de consideració de la Conselleria cap als equips docents.

Recorden també que tal com es va acordar al darrer Ple de la Junta de Personal Docent de Mallorca del passat 26 de juny, es planteja la convocatòria de mobilitzacions a principi de curs si la situació no es redreça: "La situació sanitària que vivim és prou greu, en plena època estival sense alumnes a les aules, com perquè la Conselleria no reaccioni i posi els mitjans necessaris per a evitar un esclat de contagis que seria letal per a la comunitat educativa i el conjunt de la societat."