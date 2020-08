Sobre l'incendi del carrer industria al Vendrell

Davant l’incendi del carrer Industria, exigim el compliment de la normativa de solars i l’elaboració del DUPROCIM

Des de la Xarxa Vendrellenca davant l’incendi que hi ha hagut al carrer industria de la nostra vila, que ha començat a un solar brut amb herbes. Exigim a l’ajuntament de Vendrell que actuï d’ofici per acabar amb la situació de desídia dels solars privats del municipi, que s’elabori el DUPROCIM i que s’elabori el mapa de franges de protecció contra incendi de les urbanitzacions.

Va ser al setembre de 2017 quan Podem Vendrell, en el nostre nom, va presentar al ple municipal una proposta nostra per poder regular la situació dels solars de la vila a traves d’una normativa. Aquesta proposta que va ser aprovada per unanimitat, va propiciar un any després, al setembre de 2018, s’aprovés la normativa de solars del municipi de Vendrell. Però des de les hores, en la nostra opinió no hem trobat que l’ajuntament hagi fet res per fer-la complir.

Ara d’avant d’aquesta tragèdia succeïda al carrer industria de la nostra vila, des de la Xarxa Vendrellenca exigim, contundència davant l’ incivisme d’alguns propietaris de solars que els tenen bruts i plens herbes, exigim a l’ajuntament de Vendrell que actuï d’ofici i denunciï als propietaris de solars, aplicant l’establert a la normativa vigent, per que aquest problema no es torni a donar.

Sobre els solars a les urbanitzacions, volem deixar pales, que ens preocupa molt que aquesta situació es doni a solars en urbanitzacions com Torreblanca o el Nou Vendrell, donat que llavors ens podrien trobar amb problemes molt mes greus, per que en aquest nuclis de la nostra vila endinsats al bosc, el foc es podria propagar fàcilment i es podria donar una tragèdia encara pitjor que la vívida al carrer Industria.

Sobre la seguretat de les urbanitzacions davant el risc d’incendi, al mes d’agost de 2019 van demanar a l’ajuntament de Vendrell la situació dels plans contra incendis al Vendrell. Com a resposta ens van dir, que per gener de 2020 estaria elaborat el pla denominat DUPROCIM i que des de Urbanisme i Medi Ambient, es treballava en la “Redacció i aprovació del Mapa de franges de protecció en la delimitades les franges contra incendi”. A data d’avui no tenint constància de que s’hagin delimitat les franges de protecció d’incendi per les urbanitzacions, ni que el DUPROCIM document que on hauria de constar el pla d’evacuació d’incendi estigui redactat.