Lluita institucional

La CUP vol que s'aclareixi el cost real de l’espot publicitari del Patronat de Turisme

La Candidatura d’Unitat Popular demana total transparència per poder conèixer el cost de l’espot publicitari del Patronat Municipal de Turisme “Tarragona, la teva història”. Les cupaires expliquen que la xifra que van donar al Grup Municipal de la CUP arran d’una petició d’informació que van fer no coincideix amb la que el Patronat va publicar a través de Twitter en resposta a una veïna de Tarragona. En el cas de la CUP, la resposta des del Patronat és que el cost total de l’espot és de 4.658,00€ (IVA inclòs) i a la veïna tarragonina li van respondre que el cost era de 6.776€ (IVA inclòs).

A més, la mateixa veïna de la ciutat va fer pública la resposta del Patronat a una sol·licitud d’informació que va presentar formalment. En aquesta li deneguen l’expedient sol·licitat al·legant que arran de la COVID-19 les treballadores del Patronat Municipal de Turisme estan fent teletreball i no poden consultar els expedients a les dependències del Patronat. La CUP qualifica la situació de “molt greu” ja que el passat dijous el Grup Municipal va sol·licitar una còpia de tot l’expedient de la campanya publicitària i, en aquest cas, l’endemà mateix des del Patronat de Turisme els hi van fer arribar l’expedient per via telemàtica. En aquest sentit, la CUP denuncia que el Patronat de Turisme estigui negant el dret a la informació a la població i alerta que aquest tipus de respostes per part de l’administració pública “van en contra de la llei de transparència, una pràctica opaca que recorda a l’època ballesteril”.

Finalment, les cupaires també alerten que, a través del correu, el Patronat de Turisme els feien saber que havien adjudicat part dels diners destinats a l’espectacle Amfiteatrvm a pagar el vídeo promocional “Tarragona, la teva història”, donat que amb la COVID-19 s’havia cancel·lat. La CUP explica que no tenien constància d’aquest canvi en el pressupost ni de la decisió definitiva de no tirar endavant aquest espectacle; és més, entenen que aquest moviment necessitava d’un modificatiu de crèdit que, en cap cas, va ser votat pel Consell Rector del Patronat Municipal de Turisme.