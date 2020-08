Festa Major

La CUP Tarragona lamenta que la bandera del regne d’Espanya sigui al balcó de l’Ajuntament

Tal com va succeir durant les festes majors de l’any passat, malgrat a Tarragona hi ha un govern municipal que s’autodefineix com a republicà, la bandera monàrquica espanyola se segueix ubicant al balcó de l’Ajuntament. Una bandera que representa el règim del 78, l’herència de la dictadura franquista després de la farsa de la transició.

La CUP ha requerit en diverses ocasions al govern de Ricomà que retiri les diverses banderes de l’estat espanyol que onegen a diferents punts de la ciutat com la plaça Imperial Tarraco o el Palau de Congressos, i que no posi la bandera al balcó de l’Ajuntament. La resposta, però, sempre ha estat negativa. En aquest mateix sentit, el passat plenari es va votar una moció presentada per una desena d’entitats, entre elles l’ANC, Òmnium Cultural i els CDR de Tarragona, que anava un pas més enllà i també sol·licitava retirar definitivament el quadre de Felip VI. La moció no va prosperar, donat que ECP va adoptar el mateix posicionament que el PP, C’s i el PSC i va blindar la simbologia monàrquica a la ciutat i l’Ajuntament.

Per a la CUP, en un moment en què la corrupció de la monarquia és una evidència tan gran com la connivència amb ella de tot l’aparell de l’estat espanyol, és trist que formacions que empren la retòrica republicana constantment no facin un exercici de coherència tan elemental com és treure la seva simbologia dels espais públics.

La formació anticapitalista afegeix, a més, que el que passa a l’Ajuntament de Tarragona es reprodueix a la Diputació on malgrat hi governen dues formacions que s’autodefineixen com a independentistes hi segueix onejant la bandera de l’estat que ens oprimeix i, a banda, ni tan sols han estat capaços de penjar la pancarta demanant la llibertat per als presos i preses polítiques i exiliats i exiliades.