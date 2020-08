Forces d'ocupació

La CUP s'oposa a l'arribada d’aspirants a militar a l'acadèmia de Talarn

Amb una nota de premsa sobre els "1200 aspirinos a Talarn", la CUP Pallars ha dit la seva sobre el malestar general generat per l'anunci d'arribada de centenars d'aspirants a l'acadèmia de Talarn, xifra que finalment ha quedant en 300.

La candidatura independentista rebutja la presència dels militars "no només per l'emergència sanitària que vivim actualment, sinó també pel sense sentit que representa formar militars en un moment on tots els esforços i recursos haurien d'anar encarats a millorar la sanitat i l'educació de la població en general." Per això ha demanat als partits polítics compromesos amb el tancament definitiu de l'acadèmia que denunciïn la despesa en pressupost militar.

Per a la CUP "Ja és prou vergonyós que l'equipament "educatiu" més gran i millor dotat econòmicament de les nostres terres sigui una acadèmia militar i, per contra, les nostres joves i les seves famílies han de fer front a grans despeses si volen accedir a tot el ventall d'opcions de l'ensenyament post obligatori." Per aquest motiu han mostrat l'oposició a la visita dels aspirants a militars i demanen "que l’exèrcit espanyol marxi definitivament de les nostres comarques."