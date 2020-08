Habitatge

La CUP espera el compromís ferm del Govern perquè l’acord de la llei per la regulació del preu del lloguer tiri endavant

S'ha celebrat la reunió que el Sindicat de Llogateres i la CUP-CC, Cat-ECP, ERC i JxCat van demanar al president de la Generalitat Quim Torra, per abordar la qüestió sobre la Proposició de llei per la regulació del preu del lloguer, al Palau de la Generalitat.

L’objectiu de la reunió, segons la CUP, és obtenir un compromís ferm del Govern perquè la llei per la regulació del preu del lloguer tiri endavant i es voti al Parlament de Catalunya. La candidatura independentista ha expressat que vol recordar que tot i haver-hi un acord ferm entre el Govern, la societat civil i els grups parlamentaris de la CUP-CC, Cat-ECP, ERC i JxCat per tirar endavant la llei amb un text de consens, aquests últims van presentar esmenes a última hora, trencant així l’acord i torpedinant una llei urgent i necessària.

En aquest sentit, la formació considera que cal regular els abusius preus de lloguer com a mesura urgent mentre no es duguin a terme iniciatives més valentes, com l’ampliació del parc públic d’habitatge.