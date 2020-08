Covid-19

La CUP demana treball conjunt i mesures especials a Reus per combatre la pandèmia

Les darreres informacions sobre la situació a Reus i al conjunt de les comarques del Camp són greus i preocupants. En tres dies s’ha triplicat el nombre de persones ingressades i actualment hi ha un total de 7.600 casos sospitosos. Des de la CUP consideren que les mesures aplicades actuals “no estan sent suficient, és evident que s’han d’aplicar mesures especials de forma immediata per aturar la propagació del virus”, segons afirma la portaveu de la formació, Marta Llorens.

A l’espera de noves dades, la regidora cupàire demana que es realitzin tests de forma massiva com s’ha fet a d’altres municipis amb una situació similar, o fins i tot menys preocupant, que la de Reus. D’aquesta manera, segons Llorens, “podrem identificar persones assimptomàtiques i tallar les vies descontrolades de propagació”. L’evolució de la pandèmia i la ràpida propagació del virus que es viu durant aquestes setmanes, és un patró que es repeteix arreu, per aquest motiu, la CUP considera que no s’entèn la nul·la iniciativa i mesures tant per part del govern municipal com del català.

Per últim, la regidora emplaça a “fer un treball conjunt tant amb els grups municipals del consistori com amb els agents econòmics, socials i culturals locals”, d’aquesta manera es vol posar en valor el consens i mesures proposades per aquests agents al llarg d’aquests mesos de treball. La CUP recorda que els darrers mesos ha entregat un seguit de propostes al govern per generar alternatives i minimitzar els efectes de l’emergència sanitària i la crisi social i econòmica que s’obre. Llorens conclou que “o ens anticipem i fem un treball conjunt des del consens, o la situació serà insostenible per tothom. I comença a ser tard”.