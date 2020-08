En defensa del territori

La CUP de les Terres de l'Ebre s'adhereix al manifest "Per la vida Rural" i es mostra satisfeta per la retirada del Macro Projecte "Maeztrazgo-Els Ports"

Manifest per la Vida Rural promogut per l'entitat Maestrat Viu.

Les assemblees i nuclis de suport que conformen la CUP Terres de l’Ebre han acordat adherir-nos al “Manifest per la Vida Rural” promogut per l’entitat Maestrat Viu.

Després d’unes setmanes recopilant informació i d’haver-nos reunit amb entitats del País Valencià que portaven més temps treballant els vertaders objectius del projecte “Maeztrazgo-Els Ports” o també conegut com el “Yellowstone Europeu”, hem decidit comunicar a Maestrat Viu que ens adherim al Manifest per la Vida rural i fer-nos nostres tots i cadascun dels punts del manifest.

No entenem com un projecte que afecta a les quatre comarques de les Terres de l’Ebre i el qual va començar a caminar a finals de 2018, ha estat ocultat a la població en general. Per este motiu hem decidit entrar una sèrie de preguntes al Parlament de Catalunya dirigides al Departament de Territori i Sostenibilitat, a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre i al propi Parc Natural dels Ports que permeten saber de quina informació es disposa, des de quan i quina és la opinió respecte al projecte.

Com a organització política compromesa amb el territori no podem fer un altra cosa que rebutjar un projecte de “capitalisme verd” i que es vol aprofitar de la manca de polítiques agroforestals valentes que agreugen des de fa dècades el despoblament rural. Creiem que el projecte, amb l’objectiu final de crear un “gran destí turístic global”, no és altra cosa que la mercantilització de les nostres comarques. Sabem el què suposa la indústria turística i les conseqüències les veiem a moltes parts del territori

Els promotors del projecte acaben d’anunciar la retirada del projecte i des de la CUP Ebre ens mostrem satisfestes i ens afegim a la resta d’entitats i col·lectius en demanar que qualsevol iniciativa que pretenga realment solucionar el problema del despoblament de les nostres comarques es faça tenint en compte a la seua població i que siga transparent des del primer moment. En cas contrari, este projecte i les seus praxis, ens han donat les eines per a poder-hi respondre.

Finalment, agraeix a les entitats, persones, col·lectius i mitjans de comunicació com La Directa que han estat alerta des del primer moment que ens han facilitat molta informació i que ens han ajudat a reaccionar-hi a temps.