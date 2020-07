fibra òptica

SUMEM Banyoles exigeix que s'ampliï la xarxa de fibra òptica a tota la ciutat de manera urgent

La formació porta denunciant la problemàtica de la connectivitat des de l’inici de mandat i lamenta que en un any no s’hagin emprès mesures.

Sumem Banyoles exigeix que la xarxa de fibra òptica cobreixi tota la ciutat de manera immediata. La formació, que ha denunciat la problemàtica de la connectivitat des que va entrar a l’Ajuntament de Banyoles el juny de l’any passat, reclama solucions urgents per tal que no es demori més la situació.

Coincidint amb la carta que un centenar de veïns del Barri Vell ha presentat a l’Ajuntament de Banyoles queixant-se dels problemes de connexió a Internet, Sumem Banyoles ha volgut recordar que ve denunciant aquesta qüestió i recollint queixes des de l’inici de mandat i lamenta que després d’un any la situació no hagi millorat i la fibra òptica no s’hagi desplegat a tota la ciutat.

En aquest sentit, la plataforma reclama solucions urgents davant l’arrencada de curs al setembre i en un context d’extensió de la pràctica del teletreball. Sumem Banyoles considera que “es va molt tard en aquesta qüestió ja que la fibra òptica hauria d’haver arribat des de fa molt de temps a tota la ciutat”. A més, critica que l’alcalde, Miquel Noguer, es limiti a afirmar que el consistori confia en Telefónica per a ampliar la xarxa i en aquest sentit considera que “la dependència de la companyia no és excusa perquè el que calen són actuacions immediates”.

Sumem Banyoles denuncia que al contrari de les manifestacions de Noguer afirmant que només hi havia afectada la zona industrial, els problemes de connectivitat afecten diferents barris de la ciutat, que han tingut impediments per a realitzar teletreball i classes virtuals amb garanties durant els mesos de confinament. D’aquesta manera, critica que no s’hagi emprès “cap tipus de mesura per solucionar els problemes de lentitud davant la saturació de la xarxa” i creu que s’haurien d’haver impulsat accions de millora abans.

És per això que Sumem exigeix solucions abans que torni a passar el mateix al setembre davant l’increment de l’ús d’Internet a les llars pel teletreball o les classes a distància. “Tots els barris que tenen problemes de connectivitat necessiten un reforç urgent de la línia de fibra òptica”, manifesta la plataforma, que considera que “en el termini d’un mes hauria d’estar coberta tota la ciutat”.