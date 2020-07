Habitatge

S’impulsa una Proposició de llei per la regulació dels preus de lloguer a Catalunya

La CUP Crida Constituent celebra l’impuls de la Proposició de llei per la regulació dels preus del lloguer a Catalunya i que compta amb el suport dels grups del Govern, Cat-ECP i la CUP, com a primer pas per millorar l’accés a l’habitatge davant l’emergència habitacional.

Els anticapitalistes consideren que és necessari regular els “abusius preus de lloguer com a mesura urgent mentre no es duguin a terme iniciatives més valentes, com l’ampliació del parc públic d’habitatge” i determinen que “és una bona notícia” que el text de la Proposició de llei, que es debatrà al proper ple del Parlament de Catalunya, hagi estat acordat amb el Sindicat de Llogaters de Catalunya.

La CUP va rebutjar amb contundència el Decret Llei impulsat pel Govern el maig de l’any passat, ja que el text només havia estat acordat amb les API’s i comptava amb l’oposició frontal del moviment en defensa del dret a l’habitatge. “En comptes de regular els preus de lloguer, el que feia era consolidar els preus de mercat, molt superiors als assumibles per la majoria de la població i inflats per la bombolla immobiliària del moment”, assegura la diputada Maria Sirvent. A diferència del Decret Llei, aquesta Proposició de llei frenaria l’increment de preus del lloguer a Catalunya i els nous contractes d’arrendament no podrien tenir un preu superior a contractes anteriors.

En aquest sentit, la CUP afirma que cal garantir els drets de la població i per això, creu necessari aprovar aquesta llei pionera en defensa del dret a l’habitatge al Parlament de Catalunya, així com ja es va fer al País Valencià, malgrat després fos anul·lada pel Tribunal Constitucional espanyol. Davant d’aquest fet, els anticapitalistes alerten de la possibilitat que l’Estat rebutgés aquesta mesura, com ja ha fet amb anteriors lleis com la de garantir l’accés universal a la salut al País Valencià i al Principat.

Finalment, des de la CUP es vol posar en valor tota la feina feta pels moviments socials que han arribat allà on les institucions no han volgut arribar per garantir el dret a l’habitatge, teixint comunitat i posant el cos davant la brutalitat policial.