S'Algar a Mallorca, espai natural que ha esdevingut en un "macro aparcament"

Des de ja fa uns anys, i sobretot durant l’estiu, la zona litoral de S’Algar, a Portocolom, presenta problemes importants de massificació de cotxes que accedeixen a la zona de bany pel camí de terra que permet accedir-hi des del poble. Hi ha dies que s’acumulen més d'un centenar de vehicles, estacionant directament sobre la zona litoral a l'entorn del camí, en un terreny que forma part d’ANEI/AANP i limítrof a Xarxa Natura 2000, amb el conseqüent deteriorament d'un espai realment fràgil i valuós per al municipi, provocant problemes d’erosió, compactació, deteriorament de la vegetació, etc.. A més, aquests darrers anys ha augmentat la presència d'autocaravanes que pernocten, acampen o passen el dia a la zona, generant residus i augmentant el risc d’incendi forestal (camping gas, etc.), fet que s’ha denunciat en varies ocasions.

La zona de S’Algar forma part de la finca pública del Tancat de Sa Torre (S’Algar), de 56 hectàrees, adquirida per l’actual Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic l’any 2002, la responsabilitat de gestió de la qual recau actualment en la Demarcació de Costes de les Illes Balears. Tot i així, aquest organisme no està fent cap actuació per a la millora, manteniment i conservació de l'espai, tampoc per subsanar aquesta situació anòmala..

La plataforma considera que l'aparcament de vehicles és una activitat permanent no autoritzada que no s’ha de permetre dins sòl rústic protegit, fet que hauria de fer reflexionar a l'organisme que n'ostenta la titularitat, així com a l'Ajuntament de Felanitx, com a responsable subsidiari, sense perjudici de les conseqüències legals que això pugui tenir per omissió d’actuar. També pel que fa a les irregularitats i impactes negatius s’estan produint a la finca pública (residus, cans a lloure, autocaravanes, etc.). En aquest sentit, el consistori municipal va votar recentment en contra una moció a favor de tancar el camí d’accés amb cotxe, promoguda pel Bloc i amb els vots en contra de la resta de partits (PI, PSOE i PP).

Per aquesta raó, la plataforma s’ha intentat posar en contacte amb aquest organisme des de fa més d’un any, de moment sense èxit, per presentar una proposta de limitació del nombre de vehicles a motor que poden accedir a la zona litoral, en pro de fomentar l'accés a peu o en bicicleta, entre d'altres. El document, més extens i integrat per quatre eixos (planificació, mobilitat sostenible, riscos i informació/educació ambiental), és una proposta de gestió que la plataforma considera que cal tenir en compte amb urgència per tal d'arreglar la greu situació actual.