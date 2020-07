Ni una manipulació més

La COESPE, Coordinadora Estatal per a la Defensa del Sistema Públic de Pensions, MANIFESTA:

1. Denunciem la introducció de gairell en la Mesa de Reconstrucció del Congrés, i per un “suposat error”, de la “Motxilla Austríaca” que provocarà nefastes conseqüències als futurs i actuals pensionistes. Suposa: que el treballador es pagarà el seu propi acomiadament, incapacitat i pensió.

2. Rebutgem els plans privats d'empresa o individuals. Només afavoreixen a les grans entitats financeres i els seus fons d'inversió i perjudiquen greument treballadors i treballadores. Trencaran la caixa única de la Seguretat Social i un sistema solidari entre generacions i entre territoris

3. Plantegem, de manera immediata, la pujada de les pensions mínimes, la necessitat d'una taula de diàleg, on els pensionistes puguin plantejar les demandes de la seva taula reivindicativa i la revaloració de les nostres pensions com ha promès aquest Govern, d'acord amb l'Índex de Preus al Consum, per Llei, i que sigui portada a la Constitució.

4. Exigim la derogació de les lleis de reformes de les pensions de 2011 i 2013. No acceptem el 0,25 de pujada, ni el factor de sostenibilitat, ni allargar la vida laboral, com pretén el Govern, als 67 anys. Cal deixar el treball a la gent jove. La derogació de les reformes laborals de 2010 i 2012. Substituïdes per un nou Estatut dels Treballadors basat en Un model econòmic que estableixi l'ocupació i la demanda interna com a eix central de l'activitat econòmica”. (de la nostra companya economista Mirin Etxezarreta).

En definitiva, aquestes discussions s'estan duent a terme en la Comissió del Pacte de Toledo, un pacte que rebutgem pel seu obscurantisme i les recomanacions del qual van ser rebutjades en la legislatura anterior.

Hem d'estar expectants perquè a l'estiu intentaran introduir decrets llei que perjudicaran el Sistema Públic de Pensions. El sistema financer i les directrius de Brussel·les, així com els seus representants en els Ministeris (Sr. Escrivá i Sra. Calviño), intentaran aplicar polítiques de reformes de pensions (retallades de drets socials i econòmics dels pensionistes), ja anunciades per a enguany. Reformes que pretenen justificar per la crisi generada pel Covid-19.

Només la lluita als carrers, la unitat de COESPE i la nostra resistència en defensa del Sistema Públic de Pensions, impedirà que aconsegueixin els seus objectius.

MOBILITZACIÓ ESTATAL PER A FINALS DE JULIOL!!

NI UN PAS ENRERE!!!

GOVERNI QUI GOVERNI, LES PENSIONS PÚBLIQUES I ELS SERVEIS PÚBLICS ES DEFENSEN!!! Signat: José Ángel Vivanco, portaveu estatal de COESPE