Canvi climàtica

Natàlia Sánchez (CUP-CC) presideix la Comissió de Seguiment de l’Emergència Climàtica

La CUP-CC prioritza una anàlisi rigorosa dels incompliments del Govern en la llei de Canvi Climàtic

Avui el Parlament de Catalunya constituirà la comissió de seguiment de l’Emergència Climàtica que serà presidida per la diputada de la CUP Crida Constituent, Natàlia Sánchez. La comissió neix de l’aprovació per part del Parlament de Catalunya d’un punt d’una moció que hi deia: «El Parlament de Catalunya es declara en situació d’emergència climàtica, i en conseqüència, manifesta la necessitat de crear una Comissió Parlamentària de Seguiment de l’Emergència Climàtica».

La CUP considera imprescindible la creació d’aquesta comissió per permetre al Parlament fer un seguiment exhaustiu de l’acció de Govern en relació de l’emergència climàtica. “Prioritzarem una anàlisi rigorosa dels incompliments del govern Torra-Aragonès amb la Llei de Canvi Climàtic”, assegura la diputada Natàlia Sánchez.

La Comissió de Seguiment serà permanent mentre duri l’emergència climàtica i en finir cada mandat, redactarà un informe reflectint les conclusions i les recomanacions. A més, s’encarregarà de fer una anàlisi i revisió de la legislació catalana per tal de detectar i modificar aquella normativa vigent, que dificulti i/o entorpeixi la lluita contra el canvi climàtic i recopilar tota la informació disponible de les accions contra el canvi climàtic que la societat catalana dugui a terme, amb la finalitat de compartir coneixement i bones pràctiques i promoure la seva replicabilitat.

Així mateix la CUP-CC impulsarà el treball cooperatiu amb la la Comissió d’Experts sobre el Canvi Climàtic en el context de l’elaboració dels pressupostos de Carboni i les avaluacions regulars sobre el grau de compliment d’aquests així com amb els moviments ecologistes i defensa del territori.