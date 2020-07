Rius

Les aigües superficials dels rius estan altament contaminades per glifosat

Les analítiques de glifosat realitzades pels organismes de conca durant els anys 2017 i 2018 confirmen l’elevada presència en els nostres rius de l’herbicida més venut a l’Estat espanyol. Aquesta és una de les principals conclusions de l’informe ‘Glifosat. Una plaga per a la salut dels nostres rius’, publicat per Ecologistes en Acció.

Aquest informe analitza la presència de glifosat en 10 de les 17 demarcacions hidrogràfiques durant els anys 2017 i 2018. Segons Ecologistes en Acció, les dades -que han estat proporcionades pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) en resposta a una petició de l’organització ecologista- subratllen les deficiències de la legislació europea i espanyola. I també la necessitat que les administracions autonòmiques i estatals actuïn per a reduir la contaminació d’aquest plaguicida en el medi aquàtic.

Les anàlisis mostren la presència de glifosat a les deu demarcacions hidrogràfiques en les quals s’analitza aquest herbicida tòxic. En el 29 % de les mostres s’ha trobat la presència de glifosat per sobre del límit de detecció. El 21 % de les mostres analitzades han superat el valor límit de 0,1 micrograms per litre (μg/l) que Ecologistes en Acció ha establert com a referència.

D’altra banda, un 7 % de les mostres ha depassat el valor de 0,5 μg/l que les directives d’aigua subterrània i d’aigua de boca consideren com el màxim permissible per a la suma de tots els plaguicides presents. En dos punts de mostreig s’han detectat concentracions de plaguicides centenars de vegades superiors al límit permès: Canal Laguna Herrera, Màlaga (71 μg/l) i Rambla del Albujón, Murcia (43,2 μg/l).

Aquestes dades són, no obstant això, incompletes. Com assenyala Ecologistes en Acció, si bé es van sol·licitar les analítiques de glifosat realitzades en els anys 2017 i 2018, no s’han proporcionat les dels últims tres mesos de 2018, per no estar, en el moment

de redacció de l’informe, a disposició del MITECO.

Així mateix, el MITECO únicament disposa de dades sobre el glifosat de 10 de les 17 demarcacions hidrogràfiques de l’Estat, atès que determinats organismes de conca, com les Confederacions Hidrogràfiques de l’Ebre o de les Illes Balears, no analitzen glifosat a les aigües de la seva competència. A això cal sumar-hi que el MITECO no té totes les analítiques realitzades per les autoritats responsables.

A la llum dels resultats de l’informe, Ecologistes en Acció ha publicat tres recomanacions al MITECO i al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació:

1. Retirar l’autorització a la comercialització de productes fitosanitaris que continguin glifosat.

2. Redactar normes harmonitzades per al mostreig i l’analítica de plaguicides per part dels gestors de les demarcacions hidrogràfiques.

3. Assegurar que la recollida d’informació sobre presència de plaguicides sigui més completa i ajustada a la realitat i serveixi, al seu torn, com a punt de partida per a protegir els nostres rius, el medi ambient i les persones, de la contaminació per glifosat.