La tancada X Drets a la Facultat d’Educació de la Universitat de Girona canvia de fase i ha emès un comunicat que tot seguit reproduïm:

"Han estat més de 4 mesos des que aquell 2 de març de 2020 que sembla tan llunyà vam decidir començar la Tancada X Drets a la Facultat d’Educació de la Universitat de Girona amb la reivindicació de PA, SOSTRE, PAPERS, TREBALL I NI UN JOVE MÉS AL CARRER. I encara fa uns quants mesos més des de que vam començar el procés que ens va permetre prendre consciència que ens calia organitzar-nos per anar més enllà de posar pegats per intentar sobreviure, encarar amb mobilització la totalitat del problema, fer-lo visible i lluitar per aconseguir solucions.

La Tancada va començar amb èxits que en molts sentits van superar àmpliament les nostres expectatives: la rebuda institucional i sobretot de la comunitat universitària va permetre crear llaços, l’atenció mediàtica va revertir l’estigma i posar llum al desemparament en què ens deixa l’administració als 18 anys, vam teixir aliances i lluites amb els moviments socials i, com a conseqüència de tot plegat, els responsables polítics van haver d’escoltar-nos.

Aleshores, l’esclat que ningú no hagués pogut imaginar de la pandèmia del coronavirus va capgirar-ho tot: sense activitats viables, sense possibilitat de mobilització, sense gent amb qui lluitar juntes, amb tota l’atenció mediàtica centrada en el seïsme de la COVID, amb les administracions destinatàries de les nostres exigències desbordades intentant organitzar la resposta a la pandèmia, amb una onada de repressió policial que seguia el vell esquema racista de sempre i amb una ordre de confinament que… on havíem de confinar-nos les que no teníem casa i ens havíem organitzat per construir un espai de lluita per reclamar-ne?

El Departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat va començar a assumir responsabilitats proporcionant-nos un allotjament temporal a l’alberg de joventut Cerverí de Girona, que va ser reobert expressament, i a les treballadores del qual hem d’agrair l’esforç durant més de tres mesos que han estat qualsevol cosa menys fàcils per a tothom. Igualment hem d’agrair el suport incondicional de col·lectius i persones que han respost a les nostres crides i que no han permès que malgrat el confinament ens sentíssim soles ni els moments més durs de la pandèmia i l’aïllament. A totes: gràcies!

Amb la desescalada arribava també un canvi de fase per a la Tancada, d’haver de limitar-nos a fer voluntariat social per a ser útils i a intentar seguir la lluita a través de les xarxes socials amb el #ChallengeTancadaXDrets, havíem de tornar a obrir l’espai per exigir solucions. El nostre punt de partida era clar: no sortiríem de l’alberg per tornar al carrer.

Avui podem anunciar amb tota la satisfacció que LES I ELS 38 JOVES MIGRANTS DE LA TANCADA X DRETS TENEN COBERTES LES REIVINDICACIONS DE PA I SOSTRE a través de diversos programes de protecció de llarga durada del Departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat a Girona, Banyoles i Olot que inclouen plans de formació. És sense cap dubte una victòria que celebrem i que ens permet començar a encarar el futur amb il·lusió.

Pel que fa a aquest punt no podem deixar de manifestar que la dificultat més gran que hem hagut d’afrontar una vegada constatada la voluntat política d’aconseguir solucions ha estat trobar pisos i habitacions on allotjar-nos, cosa que ha requerit la intervenció de l’Ajuntament de Girona per proporcionar allotjaments de transició entre la sortida de l’alberg i l’habitatge definitiu de què finalment ja podem disposar. Això mostra una vegada més la falta absoluta d’habitatge social, la magnitud del problema de la manca d’habitatge i el racisme social a l’hora d’accedir-hi.

Així mateix posa de relleu la necessitat que la Generalitat posi solucions d’arrel a la reinvindicació encara no resolta de CAP JOVE MÉS AL CARRER. Amb més del 50% de joves que ara mateix estan dins el sistema de protecció que ja han complert els 18 anys i amb càlculs que indiquen que superaran el 70% abans de final d'any, que es troben, per tant, en risc permanent de quedar al carrer i sense solució fins i tot en el cas que puguin accedir a les prestacions per a joves extutelades, la situació continua essent una bomba de rellotgeria que el govern té la responsabilitat de desactivar immediatament i de forma definitiva.

Igualment hem de constatar la inacció del que s'ha anomenat el govern espanyol “més progressista de la història”, de PSOE i Podemos/Comuns, ja que més enllà de bones paraules i promeses de futur, de moment no ha aportat les solucions que ens calen per a una vida plena. Sense permís de residència i treball no hi ha cap possibilitat de construir una vida digna i autònoma. Per això reiterem al govern espanyol l’exigència que entomi el problema en tota la seva magnitud i faci un pas més en les tímides mesures de flexibilització que ha emprès i concedeixi PERMÍS DE RESIDÈNCIA I TREBALL A TOTES LES JOVES D’ENTRE 18 I 21 ANYS.

Per acabar, esperem que, més enllà del fet que hem obtingut les primeres solucions per a les i els 38 joves de la Tancada, hàgim contribuït tant a posar de manifest els problemes ingents de discriminació i desemparament que patim els i les joves migrants com, sobretot, que animi la resta de joves que es troben en aquesta situació i els col·lectius que els donen suport: no només és possible i necessari organitzar-nos i mobilitzar-nos, sinó que és l’únic camí i, com en el nostre cas, pot acabar en victòria. SI LLUITEM, SÍ QUE PODEM!"