La Plataforma Salvem la Sedera a Reus s'oposa a la instal·lació d'un supermercat

Es veu que hi ha un principi d'acord entre l'Ajuntament de Reus i Mercadona en la ubicació d'un supermercat a la Salera de Reus, fet que ha estat criticat per la Plataforma Salvem la Sedera. Si és així, la plataforma considera que l'Ajuntament els ha enganyat "no només als veïns de la Sedera sinó a tota la ciutadania a través de l'exregidor Marc Arza, que va assegurar en una reunió amb membres de la Plataforma Salvem la Sedera que no hi havia cap acord de construcció de cap supermercat. Mentida. També se'ns va dir que estava projectat definir el passeig Misericòrdia com un espai d'interès de la ciutat, amb tot el que comportaria d'imatge visual del passeig. Més mentides".

Per a la plataforma, "aquest Ajuntament no para de demostrar que quan hi ha interessos econòmics pel mig, les persones quedem a la cua de les seves prioritats. A més, la gestió entre l'Ajuntament, el Mercadona i un sol president d'una sola associació de veïns demostra que tot s'ha fet des de la més profunda obscuritat; un president, que es mostra satisfet d'haver destrossat un espai que podria haver servit com a pulmó de la ciutat i, també, d'eliminar la petita zona verda per construir un local per, de ben segur, col·locar-hi la seva associació de veïns. I si no, temps al temps. De nou, més enganyifes".