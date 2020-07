Repressió

La Plataforma antifeixista de Menorca demana la retirada de la sanció contra un dels organitzadors de la 'Marxa per la llibertat'

La Plataforma antifeixista de Menorca ha exigit a la Direcció Insular que retiri immediatament aquesta sanció i alhora la conviden a que deixi de sancionar aquelles ciutadanes conscients què surten al carrer a defensar els drets i les llibertats comunes.

Aquesta mobilització es va dur a terme el passat 27 d'octubre i que va recórrer la carretera general entre Alaior i Maó. Acció que se sumava a les Marxes per la Llibertat que es duien al Principat com a rebuig a la sentència de l'1-O.

Oriol Radalga Peig, que va ser qui va signar la sol·licitud ingressada en la Direcció Insular de l'Estat per a la manifestació, fou denunciat per la Guàrdia Civil com a responsable d'una infracció «molt greu» en la concentració que va tallar parcialment el trànsit de la carretera general, entre Alaior i Maó. La quantia de la multa oscil·la entre els 30.001 i els 600.000 euros.

L'Oriol també va ser sancionat directament per la Guàrdia Civil de Trànsit amb una multa de 200 euros, per l'obstrucció de la circulació durant el recorregut de la manifestació i no respectar les seves normes.