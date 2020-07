lluita institucional

La CUP Tarragona denuncia la inacció del govern municipal per resoldre les problemàtiques veïnals

La CUP és conscient del neguit i malestar de les veïnes, és per això que la consellera Laia Estrada afirma que “cal abordar amb urgència aquesta situació i com administració anem vergonyosament tard”, i lamenta que “el govern municipal estigui defugint les responsabilitats que li competeixen, donant via lliure a les proclames populistes centrades en la via policial”. La CUP remarca la necessitat d’intervenir de forma immediata garantint un habitatge digne per als joves que malviuen a la ciutat i, afrontar de manera integral un pla per millorar les seves vides i acabar amb els conflictes que es repeteixen arreu de la ciutat.

Després de mantenir una reunió amb el govern, la CUP assegura que el full de ruta del govern és insuficient i ineficaç. D’una banda, el pla pilot engegat pel govern de Ricomà que permetria proveir d’habitatge digne a joves migrats sense referents familiars no es culminarà fins a finals d’any, i d’altra banda, aquest tan sols podria donar solucions a la meitat del col·lectiu afectat. Per això, la CUP reclama la necessitat d’articular més estratègies i proposarà, tant a la Junta de Portaveus de demà com en forma de prec al proper Consell Plenari, un treball conjunt amb entitats socials i la Generalitat per a l’adhesió a l’acord marc per a l’adquisició de pisos provinents del tanteig i retracte; una solució integral en col·laboració amb la resta d’administracions competents en l’àmbit de la salut, l’habitatge, serveis socials i immigració; així com també donar respostes habitacionals immediates de caràcter temporal a les veïnes afectades.

Segons les anticapitalistes “reduir la intervenció a l’àmbit policial en cap cas soluciona el problema sinó que acaben sent mesures parcials i poc efectives que acaben desplaçant el conflicte a d’altres espais de la ciutat”. La consellera Eva Miguel ha manifestat que “cal donar resposta a curt termini en matèria d’habitatge, doncs no es pot permetre la condició d’insalubritat i vulnerabilitat a què estan exposades les veïnes de la ciutat, mentre no s’implementin les mesures previstes a llarg termini”.

Finalment, la CUP celebra el compromís que ha assumit el govern municipal per incloure en el proper modificatiu de crèdit una partida de 600.000€ per a la rehabilitació de pisos buits per destinar a lloguer social. Es tracta d’un dels acords del govern de Ricomà amb les cupaires per a l’aprovació dels pressupostos municipals del 2020, i suposa una estratègia que, a la llarga, permetrà poder aplicar multes als propietaris, la majoria bancs i grans tenidors, per acumular pisos amb caràcter permanentment desocupat. La CUP lamenta que després d’un any de mandat no s’hagi materialitzat ni la redacció del reglament per a la identificació de pisos buits, el cens d’aquests, ni la consegüent posada en marxa del pla de rehabilitació d’aquests.