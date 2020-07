habitatge

La CUP Lleida demana suspendre tots els desnonaments de la ciutat

Amb el nou confinament a Lleida, la Candidatura d’Unitat Popular exigeix a l’Ajuntament de Lleida, al govern de la Generalitat i al govern espanyol que es suspenguin tots els desnonaments de la ciutat.

La formació afirma que ara la Generalitat té competència per fer-ho i que amb l’inici de l’estat d’alarma, els desnonaments a nivell estatal es van suspendre i que per tant, quan les institucions creuen que existeix una circumstància d’emergència major és possible paralitzar-los.

A més a més, recorden que el govern de la Paeria està format per ERC, Junts Per Catalunya i el Comú, partits que alhora tenen representació tant al govern autonòmic com a l’estatal i que rau en ells també la responsabilitat d’exigir-ne l’aturada. Insisteixen també en què si aquests no s’aturen, no tan sols es condemnarà a viure al carrer a centenars de famílies vulnerables sinó que també ho faran amb l’alt risc de contagi que això suposa.

La CUP creu que la mercantilització de l’habitatge genera exclusió social, dificulta l’accés i manteniment d’un habitatge digne que, sumat a la desprotecció legislativa i la manca de voluntat política de les diferents institucions, fa que des de la finalització de l’estat d’alarma hi hagi més d’un intent de desnonament setmanal a la ciutat.

En aquest sentit, també denuncien la ineficiència de les mesures aprovades pel govern espanyol, atès que si bé van manifestar que se suspendrien els desnonaments durant sis mesos, han acabat aprovant que només es procedirà a la suspensió dels desnonaments d’aquelles situacions on s’acrediti que la situació de vulnerabilitat deriva de la COVID-19, quan en la majoria de casos ens trobem davant situacions de pobresa i precarització preexistents a la pandèmia.