La CUP demanarà que la Generalitat traspassi als municipis les competències de les residències de gent gran

La CUP instarà des dels ajuntaments a la Generalitat i al Parlament de Catalunya la possibilitat de regular el traspàs de les competències i recursos sobre la gestió de les residències de la gent gran perquè s’en puguin fer càrrec els municipis quan aquests acceptin assumir-la.

Aquesta és una de les parts del conjunt de reclamacions que fa arribar el municipalisme de la CUP després que la crisi de la COVID-19 hagi posat de manifest les mancances i els límits del nostre sistema sanitari i de serveis socials i la gestió forçosa de facto que han hagut de fer molts ajuntaments.

Aquest ha estat el cas per exemple del municipi de Mediona (Alt Penedès) on l’equip de govern local ha hagut d’afrontar directament la gestió d’una residència amb places concertades. Així ho han explicat al Parlament al regidora de Serveis Socials Aina Llotje i la regidora d’Igualtat Mireia Bosch. «Necessitem que això no torni a passar i per aquest motiu ens cal traspàs de competències i recursos per estar legitimades per a intervenir en les residències», ha explicat Mireia Bosch. «La necessitat de cura es fa de manera transversal i local i si no queda en les mans de les privades i els interessos econòmics», ha afegit.

A banda d’aquesta mesura, que exigirà la CUP a través d’una moció als plens municipals, també es demana a la Generalitat que es comprometi a ampliar l’oferta de places a les residències públiques i que es garanteixi que aquestes no es gestionen de manera privatitzada. Aquesta reividicació es basa en la situació alarmantment precària del sistema de places de residències totalment públiques que hi ha Catalunya, on aquestes només representen el 17% del total. Una situació que, des del punt de vista de la CUP i d’amplis sectors socials, ha compromés de manera evident la qualitat del servei i ha representant molts entrebancs per a la intervenció pública durant la crisi sanitària, on moltes de les morts a les residències haguessin pogut ser evitables. En aquest sentit, a la moció també es demana a la Generalitat que fomenti la construcció de residències públiques per assumir el màxim de demanda que actualment es veu forçada a utilitzar les residències privades o concertades.

Aquestes accions es complementen amb la comissió d’investigació i el ple monogràfic sobre residències que s’inicien aquesta setmana al Parlament de Catalunya. En paraules del diputat de la CUP-CC Vidal Aragonés «el fracàs de les residències té a veure clarament amb unes formes de gestió. No podem construir un model humà de residències si no comencem per investigar què ha passat».