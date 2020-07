Animalista

La CUP Reus demana la dimissió del regidor Rubio després del seguit de denúncies per maltractament animal

El regidor de Medi Ambient i Recursos Humans ha rebut una nova denúncia per part d’una entitat animalista

La Candidatura d’Unitat Popular ha demanat avui en roda de premsa la dimissió del regidor de Medi Ambient i Recursos Humans, Daniel Rubio, després del cúmul de denúncies per maltractament animal. Fa uns dies, l’entitat animalista Nova Eucària va presentar una nova denúncia en contra del regidor per “l’extermini massiu de coloms”. A la legislatura anterior, Rubio va ser denunciat repetidament per maltractament animal per diferents entitats com Actyma, La Paloma Triste o Libera, i també romanen obertes diferents peticions a Change.org per la seva dimissió amb el mateix motiu.

La regidora cupaire recorda que “tot i l’allau de denúncies que ha rebut el regidor d’Ara Reus, tant en aquesta legislatura com en l’anterior, els seus socis de govern, ERC i JxCat segueixen recolzant-lo”. Pàmies titlla el regidor com “incompetent” i “amb una manca de sensibilitat” en la gestió del benestar animal a la ciutat. Segons la cupaire, “les seves campanyes no miren pel benestar animal, sinó tot el contrari”.

A tall d’exemple, la regidora de la CUP de Reus esmena “el nefast” servei de recollida d’animals a la ciutat, un control “inexistent” de colònies felines o la “falta de protecció” de la fauna urbana. Pàmies també denuncia que el control de colònies de coloms no es faci amb pinso esterilitzador “el mètode més eficaç i recomanable” sinó amb “la captura i sacrifici indiscriminat, la qual cosa, a més de no solucionar el problema, és un mètode molt pervers”.

A més de demanar la dimissió del regidor Rubio, Pàmies també proposa la creació d'una Comissió especial de Benestar i Integració animal, “constituïda per membres de la institució i representants d'entitats i associacions animalistes del nostre territori”. La regidora explica que aquesta comissió tindria l’objectiu de dissenyar plans de treball i marcar objectius a curt i llarg termini perquè el Consistori els dugui a terme.