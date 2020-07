Jocs Mediterrani

La CUP demana a Ricomà que compleixi el seu compromís d’auditar el desgavell dels JJMM

La Candidatura d’Unitat Popular anuncia que ha registrat fins a onze peticions d’informació al voltant dels Jocs Mediterranis, entre les que hi ha qüestions sobre la venta d’entrades. A més, en el proper Consell Plenari formularan una pregunta al voltant de la compra per part de la Conselleria d’Esports de material esportiu a la Fundació Tarragona 2017 per valor de 150.000€.

Les anticapitalistes han explicat que des de fa un mes han estat registrant diverses peticions d’informació a Alcaldia, com és el cas de la sol·licitud de l’expedient de la venta d’entrades amb tota la documentació relacionada sobre aquest tema. Aquesta és una de les qüestions més opaques dels Jocs Mediterranis, generant controvèrsia des del primer dia i que, recentment, un article del mitjà independent Porta Enrere apuntava a un presumpte desfalc de de diners públics i a la desaparició de documents relacionats amb aquest tema.

En paraules de la consellera Eva Miguel “esclarir què va envoltar els Jocs Mediterranis era una de les prioritats del govern del canvi a l’hora de fer net” però la realitat, afirma la consellera Miguel, és que després d’un any encara no s’ha fet un exercici de transparència. I afegeix que “després de la notícia publicada al voltant de la venta d’entrades, encara entenem menys que aquesta qüestió hagi quedat relegada de la seva agenda política”.

A més, les cupaires també han demanat els informes elaborats per la Intervenció de l’Ajuntament de Tarragona sobre la comptabilitat de la Fundació Tarragona 2017 de l’any 2018 i 2019, així com la totalitat de les actes de les sessions ordinàries i extraordinàries del Patronat de la Fundació Tarragona 2017, entre d’altres, i fins a un total d’onze peticions d’informació, que encara no han estat respostes en la seva totalitat.

Finalment, la CUP anuncia que en el punt de precs i preguntes del Consell Plenari d’aquest divendres preguntaran el motiu pel qual la Conselleria d’Esports comprarà material esportiu dels JJMM2018 a la Fundació Tarragona 2017 tenint en compte que, en el cas del material informàtic, es va optar per subhastar-lo.