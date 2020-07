lluita institucional

La CUP de Reus insta l’Ajuntament a premiar l’Economia Social i Solidària en les seves contractacions

La Candidatura d’Unitat Popular vol forçar el govern a potenciar l’Economia Social i Solidària a través de les contractacions de l’Ajuntament, així com de l’assessorament a empreses que vulguin fer el pas cap aquest model econòmic. Per fer-ho, la formació cupaire presentarà una moció amb aquest objectiu el proper ple de divendres, 24 de juliol. Segons la regidora Mònica Pàmies, volen evitar que l’aparent suport del govern cap a l’Economia Social i Solidària «no es quedi en paper mullat» i el govern «efectuï accions reals en aquest sentit».

La moció que presentarà la CUP amb relació a l’Economia Social i Solidària inclourà quatre acords: Que l’Ajuntament valori amb un 50% de la puntuació el fet que sigui una empresa d’ESS en les seves contractacions; que s’obri una finestra d’assessorament per la reconversió, nova creació i gestió d’iniciatives d’ESS; que es premiï a través de bonificacions el model d’ESS i, finalment, que l’Ajuntament es sumi activament a la tendència de molts països europeus en apostar per l’ESS.

Mariona Quadrada, exregidora i membre de la Comissió per l’ESS de la CUP de Reus, considera que «ens trobem en el moment precís per crear les bases d’una economia igualitària i justa amb les persones». Un dels exemples que posa és la necessitat de crear una plataforma de logística local per facilitar l’enviament als comerços i iniciatives de la ciutat i evitar l’ús de grans plataformes multinacionals com Amazon, «que no repercuteixen de cap de les maneres a la ciutat». Quadrada posa en relleu, a més, que l’Economia Social i Solidària «s’està implantant arreu d’Europa i dels Països Catalans i Reus no pot quedar al marge».

D’altra banda, la cupaire Mònica Pàmies posa de manifest que al ple de demà l’Ajuntament aprovarà l’adhesió a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària. En aquest sentit, la formació cupaire no vol que això quedi «en un mer fet simbòlic», sinó que la ciutat sigui impulsora i referent hi vegi una acció real en l’impuls de l’Economia Social i Solidària.