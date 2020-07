Ensenyament

L’STEI Intersindical denuncia que l’augment de plantilla per al proper curs és insuficient

L’STEI Intersindical ha denunciat, una vegada més, l’escàs marge de negociació de la Mesa Sectorial d’Educació, una vegada s’ha anunciat en roda de premsa per part del conseller i dels directors generals la xifra d’augment de les plantilles dels centres educatius. També ha insistit en que aquesta proposta arriba tard, quan els centres ja han enllestit els seus plans de contingència i els horaris per al curs que ve.

Des de fa mesos, el sindicat insisteix en que allò prioritari era dedicar tots les esforços a la preparació del curs 2020-2021, una qüestió a la qual la Conselleria d’Educació ha fet poc cas i ha deixat aquesta tasca per al darrer moment, amb els problemes que pot suposar per als centres per a l’organització del curs que ve.

L’STEI Intersindical considera que els recursos addicionals que proposa la Conselleria són del tot insuficients; sobretot si tenim en compte que el curs passat es va anunciar a bombo i plateret un increment de 350 professors i per al proper, en una situació tan complexa de rebrots i perill de contagi per la COVID-19, aquest increment serà només de 325.

No és admissible que els “grups bimbolla” que proposa la Conselleria siguin de 25 alumnes, com si res passàs i començàs un curs com els altres. Aquests grups haurien de ser, com a màxim, de 15 alumnes, tal com marquen els criteris sanitaris; una possibilitat del tot inviable amb l’escàs augment de plantilla ofert per la Conselleria d’Educació.

Pel que fa a l’altre punt que s’ha tractat (la possibilitat que els equips directius disposin de tres dies d’assumptes propis), l’STEI s’ha manifestat en el sentit que aquesta mesura hauria de ser general per a tot el col·lectiu, no només per una part. Aquesta decisió de la Conselleria està feta a mitges i no ajuda a les bones dinàmiques dels centres educatius.