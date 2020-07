En defensa del territori

Indignació de la població del Baix Llobregat litoral pels reiterats episodis de vessaments d’aigües fecals a les rieres, canals i al mar

Una marxa amb banderes negres, taüts negres i excrements gegants fets de cartró ha il·lustrat avui la indignació de la població del Baix Llobregat litoral pels reiterats episodis de vessaments d’aigües fecals a les rieres, canals i al mar, tal com informa Ecologistes en Acció.

Tal com fa anys que denuncien entitats ecologistes de la comarca, com Ecologistes en Acció, Quercus, o veïnals, com l’AV de Gavà-Mar, i darrerament la Plataforma Salvem l’Olla del Rei o Aturem el Pla de Ponent, el sistema d’aigües residuals dels municipis litorals del Baix Llobregat presenta greus deficiències que provoquen abocaments al medi natural, ja siguin les rieres o directament al mar, provocant un greu impacte ambiental i un risc per a la salut de les persones.

Els problemes estructurals són de dos tipus. D’una banda, a Castelldefels la població ha crescut fortament les darreres dècades. El sistema de bombejat d’aigües residuals (EBAR) cap a l’estació depuradora (EDAR) de la Murtra (entre Gavà i Viladecans), ha quedat obsolet i insuficient, cosa que provoca incidències i avaries contínues. En els últims 11 mesos s’acumulen fins a 7 incidències, en les quals en 5 ocasions es van abocar aigües fecals al medi natural, tal com reconeix l’Àrea Metropolitana (entitat gestora de l’estació de bombejat i de la depuradora).

A Gavà, l’absència de xarxa separativa d’aigües provoca que les aigües de pluja es barregin amb les fecals en un sol tub, que va cap a la depuradora de la Murtra. Com que la capacitat de la conducció és limitada, tota l’aigua que no passa pel tub surt per un sobreeixidor cap a la riera de les Parets (canalitzada al tram urbà i actuant literalment com a claveguera), i d’aquí cap a la riera dels Canyars i al mar. Cal recordar que la riera dels Canyars és el principal connector ecològic entre el Parc del Garraf i els espais agrícoles i naturals del Delta del Llobregat).

L’Agència Catalana de l’Aigua és en bona mesura responsable de la greu situació. Coneixedora dels problemes a l’EBAR de Castelldefels, durant anys ha eludit prendre mesures per evitar els vessaments, deixant passar el temps en una mostra de gravíssima irresponsabilitat, amb abocaments reiterats a la corredora, amb gravíssimes superacions dels valors segurs per a bacteris coliformes fecals: més de 2,4 milions per 100 ml, quan el valor acceptable és de 500. Així mateix, conegut el problema amb la xarxa unitària de Gavà, no ha actuat de cap manera per tal de retenir les aigües fecals que vessen a la riera, i reconduir-les a la depuradora passat l’episodi de pluges. La seva manca de voluntat en solucionar el problema és evident.

Però també els ajuntaments són coresponsables. El de Castelldefels, per ignorar el problema fins fa poques setmanes en què, empès per la pressió popular, ha hagut de sumar-se a les reivindicacions de solucionar els problemes amb l’EBAR. L’Ajuntament de Gavà és encara més responsable: durant dècades ha dissenyat una ciutat sense una xarxa separada d’aigües fecals (que han d’anar a depuradora), i una altra per aigües pluvials (que han d’anar a les rieres i al mar de forma natural). Així, totes les aigües en una xarxa unitària col·lapsen el sistema i el fan desbordar-se contaminant les rieres i el mar.

Cal recordar que aquest no és només un greu problema ambiental. També és un assumpte de salut pública. Cada any centenars de milers de persones es banyen a les platges del Delta. Unes platges que reben repetidament abocaments d’aigües contaminades que poden provocar infeccions severes.

Els grups convocants qualifiquen la mobilització d’avui com a gran èxit i reclamen “que d’una vegada per totes, les administracions deixin de passar-se la pilota i actuïn amb responsabilitat i celeritat”, segons han dit en els parlaments al principi i final de l’acte.