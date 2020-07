IB3 no volgué emetre el documental Tot Inclòs mentre que la televisió pública catalana ja lha passat

convidades. Són nombrosos els casos de documentals de denúncia en que la part qüestionada no ha volgut participar del treball i aquest fet no ha suposat la seva censura, com per exemple els emesos per la televisió pública catalana Ciutat morta, Tarajal, 20-S o La xifra negra. A part, no ens amagam: la nostra intenció ha estat elaborar un treball crític amb el monocultiu turístic establert a les Balears. Tot i així, al documental no se’l pot titllar de falta d’objectivitat i/o veracitat, ja que està fonamentat amb les aportacions d’experts i acadèmics amb una dilatada i reconeguda tasca investigadora a les seves espatlles.

La seva emissió pot suposar demandes i querelles contra la televisió pública per haver danyat la imatge d’alguns dels principals empresaris turístics. Entenem que, per una part, les persones que no han volgut aparèixer al documental no tenen cap dret de queixar-se ja que han tengut l’oportunitat de donar la seva veu i no ho han volgut fer. En quan a la resta de persones –o, millor dit, famílies– que es citen, no entenem que cap afirmació vagi a danyar la imatge de ningú, alhora que tals intervencions estan, insistim, fonamentades en rigorosos estudis i publicacions prèvies que no han estat objecte de cap demanda, pel que no s’aboca cap afirmació infundada que pogués suposar querelles contra l’ens públic.

Totes les informacions que apareixen han estat tractades per IB3. Si aquest argument fos cert, llavors invalidaria els dos motius anteriors. Per tant, creiem que el nostre documental ofereix un enfocament crític de la indústria turística, en el que la conjugació de les problemàtiques que apareixen (que no són ni molt manco totes degut a qüestions d’espai) genera en l’espectador un sentit crític degut a la visió holística de les nocivitats turístiques.

Per part nostra, vàrem oferir les màximes facilitats per tal que el documental s’emetés: cedir gratuïtament els drets d’emissió i retocar aquelles parts que poden suposar problemes per IB3. Tot i així, la direcció general d’IB3 va entendre que el nostre documental no es podia emetre. En canvi, en vista que la televisió pública catalana no ha posat cap emperò per emetre’l, entenem que els motius esgrimits per Andreu Manresa i Joan Carles Martorell no són suficients per declinar la seva emissió. Entenem, per tant, que la decisió respon a motius polítics, a la poca valentia de donar espai a un document crític amb el principal motor econòmic balear: el monocultiu turístic.

Per aquests motius, ara volem fer pública aquesta negativa de la direcció general d’IB3 d’emetre el documental Tot Inclòs amb uns arguments que no podem admetre. Entenem que la televisió pública balear hauria de donar espai a produccions locals que donen una visió crítica de la realitat balear, oferint una informació objectiva, fonamentada, en català, i que preocupa a una gran part de la societat balear, com ho demostra el mig milenar de persones i la multitud de col·lectius que cofinançaran el documental, així com les bones audiències que registram allà on es projecta el documental. El discurs hegemònic del turisme copsa el gruix de la informació vinculada al sector; no podem admetre que amb la decisió de les principals figures que l’encarnen de no voler participar al documental, aquest no es pugui emetre. És necessari rebatre’l ara que s’intenta reactivar el sector turístic de manera acrítica donant-li tot tipus d’ajudes i facilitats.

Finalment, demanam als senyors Manresa i Martorell que recapacitin i considerin emetre el documental a IB3. I a les persones que voleu que s’emeti, que ens ajudeu, enviant-los cartes per fer pressió a través de la nostra web.

Mallorca, a 2 de juliol de 2020

Col·lectiu Tot Inclòs