ensenyament

Guanyem Badalona denuncia la manca de solucions per la comunitat educativa

Guanyem Badalona en Comú, atenent a les demandes realitzades per la comunitat educativa de la ciutat, va fer una petició formal d'informació al govern municipal. En aquest escrit, Dolors Sabater reclama al govern que proveeixi informació sobre l’estat del procés de matriculació, el progrés de les obres de manteniment de diversos centres de la ciutat i també, de l'estat dels projectes de construcció de les noves escoles Ventós Mir i Badalona Port, així com l'estat de construcció de l’escola Montigalà i els instituts la Riera i el Ventura Gassol.

El procés de matriculació ha estat problemàtic especialment a la zona escolar 6 (a l'entorn de Canyadó i Casagemes) pel que fa als alumnes de primària, i a la zona 1 (Llefià) pel que fa als alumnes de secundària. Molts alumnes queden fora de la seva opció prioritària de matriculació, i podrien ser assignats en centres lluny del seu entorn familiar i veïnal.

La construcció i manteniment dels centres escolars és una demanda cabdal del moviments com FAMPAs, i no sembla que s’estigui avançant. L'Ajuntament no respon a les demandes d'informació reiterades per la comunitat educativa i els partits de l'oposició, i això desperta sospites entre aquests. “Les escoles situades en instal·lacions provisionals s'està tornant un fet massa comú, i l'Ajuntament no està treballant perquè progressi la construcció de nous centres educatius, que és tan necessària” declara Dolors Sabater, Presidenta del Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú.