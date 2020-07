Monarquia

El Congrés espanyol veta una pregunta del diputat Jon Iñarritu sobre l'abdicació del Rei

El Congrés espanyol ha vetat una pregunta del diputat Jon Iñarritu sobre l'abdicació del Rei després dels escàndols de la monarquia espanyola per considerar-la «matèria aliena al Govern i al control parlamentari», obligant la formació sobiranista a canviar la formulació de la pregunta excloent «l'abdicació del Rei» perquè sigui acceptada.



Pregunta oral registrada per a la sessió de control del pròxim dimecres que no ha estat acceptada pels lletrats de la Cambra: Què més hauria d'ocórrer perquè el Govern donés suport a l'abdicació del Rei junt la convocatòria d'un referèndum sobre la prefectura de l'Estat?