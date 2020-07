en defensa del territori

El Centre Excursionista Empordanès i la IAEDEN contra el tancament de la muntanya de Requesens

El Centre Excursionista Empordanès i la IAEDEN han realitzat una denúncia pel tancament que s’ha efectuat, durant el confinament, de la muntanya de Requesens i que a dia d’avui encara es manté.

Requesens és una Muntanya emblemàtica per tota la comarca, un dels pulmons empordanesos, i conté mostres destacables de patrimoni cultural, arqueològic i arquitectònic, des del neolític al segle XIX. En aquest sentit forma part del paisatge sentimental de nombroses persones i famílies. Aquest vincles emocionals i familiars la doten d’un significat molt poderós a tots nivells.

Per aquesta raó, es demana als ajuntaments de la Jonquera, Espolla, Sant Climent i Cantallops i al Consell Comarcal de l’Alt Empordà i al Paratge Natural de l’Albera perquè treballin per la seva reobertura. Així mateix demanem als propietaris de la muntanya que retirin els obstacles que no permeten accedir a la muntanya de Requesens i que retornin a la normalitat l’accés dels camins, com sempre havia estat.