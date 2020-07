Català

Decidim i la Plataforma per la Llengua impulsaran activitats de divulgació, formació i investigació sobre drets lingüístics

Decidim, entitat de la societat civil que treballa pel dret a decidir del País Valencià, i la Plataforma per la Llengua han signat un conveni marc de col·laboració. El document ha sigut presentat per Antoni Infante, coordinador de Decidim, i per Manuel Carceller, delegat de la Plataforma per la Llengua. L'objectiu d'aquest conveni és promoure la realització conjunta d'activitats de divulgació, formació i investigació sobre drets lingüístics, com ara estudis, trobades i conferències.

Decidim i la Plataforma manifesten el seu interés a col·laborar a favor de la promoció del valencià i del respecte pels drets lingüístics i socials, així com també de la difusió cultural. El conveni marc es una mostra de la importància estratègica que Decidim i la Plataforma donen a la participació ciutadana i a l'enfortiment de les associacions. Per això les dues entitats realitzaran projectes i programes d'actuació, d'acord amb les finalitats del conveni, amb els mitjans necessaris per a portar-los a terme.

Justament el delegat de la Plataforma per la Llengua al País Valencià participarà en una pròxima jornada de formació, organitzada per Decidim, on presentarà un document amb propostes de drets lingüístics per al País Valencià.