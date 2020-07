La llengua a TV3

Campanya per demanar a TV3 que recuperi la seva missió de difusió i promoció de la llengua catalana

La Plataforma per la Llengua ha engegat una campanya a través del portal participatiu canvia.cat per demanar que TV3 recuperi la seva missió de difusió i promoció de la llengua catalana. D’aquesta manera, l’ONG del català vol fer pressió davant la deriva castellanitzadora que considera que ha agafat la televisió pública de Catalunya. Aquells usuaris que vulguin donar suport a la campanya han d’entrar al portal canvia.cat i signar la petició, fet que enviarà automàticament una carta al director de TV3 tot exposant-li aquesta reclamació.



En la carta es trasllada al director de TV3 la inquietud que genera que es detectin cada cop més continguts que no són en català, una situació que s’ha agreujat darrerament. Així, continguts com Polònia, APM?, FAQS o, recentment, la sèrie Drama, exemplifiquen una presència cada cop menor del català.



El text recorda al director de TV3 que aquesta deriva lingüística oblida un dels principis fundacionals de TV3 i una de les seves missions cabdals: difondre i promocionar la llengua catalana, com també està especificat a la llei que regula la CCMA. “Molt sovint la tria dels col·laboradors opta per persones que s’expressen a TV3 en castellà quan es podria optar per col·laboradors d’expressió catalana”, diu la carta, que també argumenta que, tot i ésser conscients que la situació econòmica de la televisió catalana és complicada, això no justifica el fet d’abandonar aquesta missió fundacional, que hauria d’ésser d’obligat acompliment.



La Plataforma per la Llengua exemplifica que hi pot haver públic que no entengui el castellà i que s’està deixant al marge. Aquest pot ser el cas dels ciutadans de la Catalunya del Nord, que, a més, des de fa poc han ampliat la cobertura de TV3 gràcies a una antena finançada amb microdonatius, o de l’Alguer, així com catalans que viuen a l’exterior i que no són competents en llengua castellana. Com a possibles solucions per no renunciar a la llengua catalana, l’entitat proposa usar la traducció simultània en aquells casos en què no sigui possible tenir convidats o col·laboradors que coneguin el català, així com també l’opció de subtitular-los.



Finalment, l’ONG del català també reivindica que torni una programació abundant i de qualitat en català per als infants i joves als canals de TVC, perquè com va demostrar durant molts anys, el públic infantil i juvenil entén el català i no té cap problema per a consumir productes audiovisuals en aquesta llengua, sigui quina sigui la llengua que parli habitualment, sempre que s’adeqüin als seus gustos. Així, ha quedat demostrat l’encert per atreure públic no catalanoparlant quan s’ha emès contingut de qualitat amb casos d’èxit com Polseres Vermelles o els doblatges de sèries d’anime japonès, entre d’altres.



La carta completa de la campanya “Aturem la castellanització de TV3!” es pot llegir i signar al web canvia.cat.