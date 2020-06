Votem la Guàrdia Civil!

Les portades dels diaris espanyols l'endemà de la destitució de Pérez de los Cobos feien feredat. Acabada la confiança en ell, Grande-Marlaska el destituïa. És el que se sol fer quan tens en un càrrec de confiança algú en qui no confies. I, si el ministre el podia destituir, devia ser càrrec de confiança. Per mi, la sorpresa (només relativa) era que no l'hagués destituït l'endemà mateix de formar-se el govern. Però es veu que l'heroi de la repressió del Primer d'Octubre a Catalunya no podia caure així com així. La caverna mediàtica (ABC, La Razón, El Mundo, Tele 5, Antena 3, la COPE, 13TV...) se'n feien creus, i s'afegien al plany de PP, Ciutadans i Vox, que també trobaven que Marlaska no podia destituir el coronel. La cosa va arribar a ser tan greu que el catedràtic de Dret Constitucional Javier Pérez-Royo, va dir que hi havia hagut “un intent de colp d'estat”.

Des de llavors, seguesc amb inquietud els titulars de la premsa espanyola. Quan escric aquesta columna, acab de veure els següents: “La Guardia Civil cree que Simón ocultó información sobre el 8-M” (La Razón), “La Guàrdia Civil fixa el punt de mira en el doctor Simón” (El Periódico de Catalunya), o l'aparentment més suau, però més sibil·lí, “Simón ocultó la alerta de la UE a las CCAA la semana del 8-M” (informació treta d'un informe de la guàrdia civil). Si no ho entenc malament, la guàrdia civil, a més d'investigar el delegat del govern a Madrid està investigant també l'epidemiòleg que coordina l'operatiu durant la crisi per la Covid-19. Algú que sí que té la confiança del govern. En un país democràtic, el comandament que ordena aquestes investigacions no només perdria el càrrec de confiança (si en tenia algun), sinó que seria automàticament expedientat, i probablement expulsat del cos per sempre.

Quan vaig llegir, en una portada d'El Mundo, “La Guardia Civil investiga si el Gobierno ocultó información sobre el 8-M”, em vaig dir: i per què a les pròximes eleccions no ens limitam només a posar paperetes de la guàrdia civil i els votam, sense tenir opció a votar ningú més? Aleshores la democràcia ja no tendria esquerdes. I seria ben espanyola, a fe de Déu!