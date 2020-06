Un gran nombre de famílies de Vilassar i de Premià de Mar podrien quedar-se sense aigua

Quan va començar l'actual situació d'emergència sanitària, la gent de la Xarxa d'Habitatge del Baix Maresme va pressionar als ajuntaments de Vilassar de Mar i de Premià de Mar per tal de garantir l'accés a l'aigua d'un gran nombre de famílies que fins aleshores s'havien vist privades d'aigua corrent. Davant d'això, es va aconseguir que ambdós consistoris instal·lessin comptadors socials per garantir l'accés a les famílies. Però, ara que finalitza l'Estat d'Alarma, els ajuntaments de les localitats encara no han ofert cap garantia que aquestes famílies no es quedaran altre cop sense aigua.



Davant d'aquesta situació, la Xarxa d'Habitatge defensa que tenir accés a aigua corrent és imprescindible per mantenir les mesures higièniques bàsiques per fer front al coronavirus. A més a més, segons la Llei 24/2015, "les administracions públiques han de garantir el dret d'accés als subministraments públics bàsics d'aigua potable".



L'aigua és i ha estat sempre un bé essencial, per això, la Xarxa fa un crit a la voluntat política per no deixar sense aigua a famílies i persones vulnerables.