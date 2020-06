LGTBi

Tot a punt per a la manifestació de l'Orgull 2020

Enguany se celebrarà la 43a manifestació amb motiu de la Diada per l'alliberament sexual, afectiu i de gènere. Tindrà lloc el dissabte 27 de juny a les 18.30 i el recorregut serà el tradicional, de plaça Universitat a plaça Sant Jaume.

Amb el lema "Tenim història, tenim futur: unim els colors de totes les lluites", els convocants assumeixen reivindicacions socials en àmbits diversos. Denuncien la discriminació laboral (85% d'atur trans, sous més baixos, sostre de vidre i 47% del col·lectiu LGBTI pateix LGBTI-fòbia a la feina), en l'àmbit de l'habitatge (assetjament LGBTI-fòbic, dificultat per emancipar-se) o dels serveis públics (retallades i discriminació LGBTI-fòbica en l'àmbit de la salut, l'educació o els serveis socials). Com a resposta, exigeixen la derogació de les reformes laborals, la reducció de la jornada laboral, l'expropiació d'habitatges de grans tenidors o uns serveis públics, universals i de qualitat. Assumeixen el feminisme i l'ecologisme com a eixos transversals del moviment LGBTI.

Sis blocs socials a la manifestació per l'alliberament LGBTI

La manifestació constarà de sis blocs:

Feminisme i LGBTI Antiracisme Feina i serveis públics Habitatge Jovent Ecologisme

Les entitats convocants estan treballant amb moviments socials i veïnals per fer arribar el missatge per l'alliberament LGBTI arreu. Entre d'altres, s'hi han adherit entitats feministes com Gatamaula, ecologistes com Ecologistes en Acció, veïnals com la FAVB o de l'àmbit cultural com Africadoolu.

La Crida LGBTI participa de la manifestació per l'alliberament LGBTI

Com cada any, la Crida LGBTI, organització per l'alliberament sexual, afectiu i de gènere dels Països Catalans, participa de la manifestació reivindicativa històrica de Barcelona. L'organització de l'Esquerra Independentista reitera la seva crítica al model comercial i consumista del "Pride" i aposta per un model de lluita crític, reivindicatiu i polititzat, que exigeixi a les institucions les polítiques encara pendents contra la discriminació del col·lectiu. Ja fa dos anys la Crida LGBTI va denunciar el "rentat rosa" mitjançant el "Pride" d'empreses vinculades als desnonaments o a les deportacions de migrants: http://cridalgbti.cat/2018/06/26/la-crida-lgbti-denuncia-que-el-pride-de-barcelona-ajuda-a-fer-un-rentat-rosa-dimatge-al-fons-dinversio-immobiliaria-merlin-properties/