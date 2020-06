Mobilitat

Sumem Banyoles planteja una ciutat més amable, sostenible i segura a la primera trobada de la Taula de la Mobilitat

Dilluns passat es va celebrar la primera trobada de la Taula de la Mobilitat, inclosa en els punts de la moció que Sumem Banyoles va presentar a l’últim ple.

Sumem ha impulsat aquest canvi amb l’objectiu de tenir una ciutat més amable, sostenible i segura. Aquest és el plantejament que el grup municipal va portar a la Taula de la Mobilitat.

Aquests darrers dies, i com a una de les poques conseqüències positives de la COVID-19, hem après a viure amb menys cotxes, apreciant el silenci i l’aire més pur; hem descobert així una ciutat més amable, menys sorollosa i més tranquil·la. Amb menys cotxes circulant per la ciutat, aquesta també s’ha fet més segura per a les vianants, les bicicletes i les VMP (vehicles de mobilitat personal: patinets…). No podem permetre’ns el luxe de deixar passar aquesta oportunitat de consolidar aquestes canvis tan positius. Si no volem anar enrere, com els crancs, cal que seguim avançant i construïm plegades, una ciutat més còmoda, més amable i més sostenible. #Recuperemelscarrers, perquè els carrers de Banyoles siguin pensats per a les bicicletes i els vianants, i no prioritzant els cotxes. Hem d’aprofitar l’aprenentatge col·lectiu que hem fet en el procés de confinament i fer les modificacions en carrers, places i vials que ho facin possible.

Com a Sumem Banyoles, i a través de la moció per l’ampliació dels espais pels vianants, aprovada per a millorar la mobilitat de la nostra ciutat augmentant i millorant la xarxa de carrils bici, hem plantejat un seguit de propostes. Propostes concretes senzilles i de cost reduït; amb l’objectiu que s’implantin de forma immediata.

Abans del mes de juliol del 2020 esperem poder comprovar les primeres intervencions en diversos punts de la ciutat. Es proposa, al cap i a la fi, una modificació global de la ciutat durant tot el 2020 que es revisarà i valorarà a finals d’any, per seguir avançant en una ciutat pensada per a les persones, amb la vida al centre, amb el cel net i els carrers a la mida de les banyolines.