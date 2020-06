CULTURA POPULAR

S'obren les inscripcions per als cursos de cultura popular del Foment de Girona

Amb un vídeo titulat 'Les coses bones es fan esperar', l'Escola d'EL FOMENT, el nou centre de dansa, glosa i cançó d’arrel tradicional de Girona, ha anunciat a les xarxes socials l'obertura del període d'inscripció per al curs 2020-2021. Les preinscripcions es realitzaran telemàticament a través del web www.elfomentgirona.cat on s’hi pot consular el projecte educatiu i l’oferta pedagògica. L'escola emprendrà l'activitat al setembre amb una àmplia oferta de cursos i tallers, segmentada per a totes les edats, tant d'extraescolars per a la mainada, com d'activitats per a joves, adults i per fer en família.



Com a mesura de promoció l'Escola ofereix un 50 % de descompte en la matrícula a les persones que la formalitzin entre el 8 i el 24 de juny. El Foment també vol advertir que, si per causa de la Covid-19 s'hagués de suspendre alguna activitat, es retornaria l'import que correspongués perquè cap usuari en sortís perjudicat econòmicament.



L’equip docent de l’Escola està format per persones pedagògicament qualificades, en formació permanent i en actiu dins el panorama artístic del país. També es vol remarcar que, des de la perspectiva de la confiança i de la corresponsabilitat, l’equip de docents tindrà la formació específica i vetllarà pel compliment dels protocols i les normatives de seguretat que la situació requereixi en cada moment.



L'Escola d’El Foment es va inaugurar el dia 29 de febrer als baixos de la Casa Salieti del carrer dels Mercaders, al Barri Vell de Girona; però va haver de suspendre tota l'activitat programada a conseqüència del confinament.



DADES DE CONTACTE: Escola d’El Foment de Girona Comunicació i Premsa Tel. 972 651 500 - 621 227 597 escola@elfomentgirona.cat

www.elfomentgirona.cat