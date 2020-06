Reus, Olot i altres poblacions acolliran concentracions per exigir el compliment de les demandes de la campanya #RegularizaciónYA #RegularitzacióXTotes

La Coordinadora Obrim Fronteres i les entitats firmants del manifest “Para luchar contra el virus, regularización de las personas migradas” han programat per aquest dissabte, Dia Mundial de les Refugiades, unes concentracions a places i carrers de diverses ciutats de l’Estat espanyol per presentar la fi de la campanya RegularizaciónYa, RegularitzacióXTotes, que ha recollit firmes per presentar una proposició no de llei al Congrés dels Diputats que es farà aquest divendres dia 19.

Reus centralitza l’acte de les nostres comarques amb la concentració que tindrà lloc dissabte 20 de juny a la plaça del Mercadal a les 17.30 h, on intervindran diverses de les organitzacions signants i col·lectius de migrants i persones refugiades, i a banda de Reus Refugi comptarà amb representants de La Conca Terra d’Acollida, Associació de Senegalesos de Reus i CNAAE Tarragona.

Aquest acte recull en essència les propostes de la campanya, reflectides en l’esmentada proposició no de llei, i que podem resumir així:

A causa de l’Estat d’Alarma per la COVID-19 i les mesures de confinament, les persones migrades sense papers s’han vist sotmeses a un agreujament de la seva situació vulnerable a nivell social i econòmic.

La falta de permís de residència i els obstacles que posen alguns ajuntaments en el procés d’empadronament, desemboquen en:

Dificultats per accedir als serveis de la sanitat pública (no padró suposa no targeta sanitària)

Dificultats econòmiques (economia submergida, no accés a ERTO ni a permisos retribuïts o prestació d’atur...)

Dificultats per trobar habitatge

Dificultats per accedir al mercat laboral

Tot i la situació vulnerable d’aquestes persones la seva aportació a la societat enfront la present crisi sanitària ha estat indiscutible. S’han organitzat bancs d’aliments, han cosit mascaretes, han tingut cura de famílies que han hagut de continuar realitzant treballs essencials...

Si es pretén que superem el virus entre totes només serà possible en condicions d’igualtat i no discriminació.

És per tot això que ens hem organitzat per iniciar una campanya per exigir la regularització de les persones migrades que viuen a l’Estat espanyol. Perquè és de justícia i, en aquestes circumstàncies, d’extrema necessitat!

I exigim:

1.- Empadronament d’ofici a totes les persones que viuen al municipi.

2.- La regularització amb permís de treball sense necessitat de tenir contracte de treball.

3.- La concessió d’autorització de treball sense necessitat de tenir contracte als joves ex-tutelats amb permís de residència.

4.- Reconeixement immediat de la condició de refugiades i la concessió directa a aquestes persones de l’autorització de residència en igualtat de condicions que la resta de persones migrades.

5.- Aplicar l’article 127 de la Constitució espanyola «cuando concurran razones de interés público o de seguridad nacional...» entenent que és d’interès públic i social garantir els drets de tota la ciutadania tot regularitzant els que estan en situació administrativa irregular.