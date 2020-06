Resposta amiga a un article del Col·lectiu Claris

Durant un temps que fou molt intens he viscut a Florència (Itàlia), precisament quan la premsa i els polítics espanyolista de Catalunya em criticaven per viure a Londres (Anglaterra) col·laborant en la Delegació Exterior de la Generalitat de Catalunya. Em criticaven per una ciutat que llavors no hi era i m’imputen unes pràctiques que no realitzava perquè estava d’Erasmus senior, tot un desgavell. Uns equivocs que el diari del Parlament de Catalunya recull. Tot era un joc de miralls, mal agendats en el temps.

Per altra banda conseqüència d’una pel·lícula dirigida per Peter Chelsom i protagonitzada per John Cusack i Kate Beckinsale, denominada en anglès “Serendipity” (2001) vaig aprendre aquest terme “Serendipitat” que vol dir més o menys, com trobaríem a qualsevol diccionari “ ... un descobriment casual o imprevist fet per un investigador en el curs d’una recerca orientada a altres objectius i amb pressupòsits teòrics diferents. Les serendipitats es produeixen sense planificació i es donen de manera inesperada...”.

“Un desgavell”, “joc de miralls” i “serendipitat” tres conceptes que el Col·lectiu Claris hauria de tenir en compte en relació el seu article publicat a Llibertat.cat: “Les hores zero i les renaixences de Catalunya”, (8/6/2020).

En l’article es fan seva la tesi de Borja Vilallonga de que estem vivim una “tercera hora zero els catalans” després del referèndum del dia 1 d’octubre de 2017 i que les altres “hores zero” són el 1714 i el 1939. Explicant que “ ...per hora zero s’entén les destruccions físiques, polítiques, institucionals i de tota mena que pateix una nació després d’una derrota total”. Es d’una frivolitat de tal magnitud, que no s’avala com a dada d’anàlisi, ni tota la repressió que rebem, ni tota l’opressió que patim avui.

Si el moment històric fos aquest de “derrota total”, hauríem d’estar mobilitzats, no només defensant-nos sinó atacant activament a l’ocupant. Però no és aquest el moment, sortosament.

L’expressió “hora zero” que assumeix el Col·lectiu Claris no és encertada per analitzar la situació actual. És un joc de miralls fals.

Em fa gracia que el Col·lectiu Claris li digui a un historiador de la meva família, que no sigui tant pessimista en les seves anàlisis i escrits. Però si la lectura derrotista del moment es que considereu que estem derrotats !!!

A més, us creieu que estem derrotats, no només per l’enemic, sinó també pels partits independentistes. Vaja que són uns insensats els partits i concreteu: “... els senyors i senyores de JxCat, ERC, CUP, etc, no haurien de fer més els gegants, i si els quedés un bri de sentit comú (del que abans en deien senderi), no haurien de continuar enganyant més els dos milions de votants”.

Enganyant en que? Com podeu comprendre jo no defensaré aquí tots els partits independentistes, perquè jo tinc un clar posicionament dins de “l’Espai Puigdemont”.

Només tres idees :

1. Sense partits no és possible avançar.

2.Sense organització en general, no hi ha eficàcia.

i 3.Fer-se l’equidistant, disparar contra tots els partits independentistes, és no entendre estratègies i tàctiques diferents que existeixen. I cadascú de nosaltres es pot inscriure o fer costat en alguna de les diferents propostes. La suposada “neutralitat” partidista és la trampa de l’insensat, que si a més dóna la canya és un barra.

Si a hores d’ara un independentista militant de base o mínimament compromès, no sap les diferències entre les propostes dels partits i a més no sap interpel·lar a la part sociològica espanyolista de Catalunya per explicar-li i convence-la que la independència és la seva reivindicació alliberadora i de benestar, el problema el té el militant suposadament “compromès”.

Filigranes intel·lectuals de lluïment o de tergiversació, les mínimes, perquè estem construint les llibertats nacionals. Els plantejaments han de ser clars i que la gent triï.

Avui a Catalunya hi ha dues grans vies independentistes: l’independentisme de bloc nacional transversal i interclassista i l’independentisme de classe, en doble versió: la pura i la que vol ampliar la base amb els autoanomenats “sobiranistes” o sigui uns que reivindiquen el dret al referèndum, però volen seguir espanyols.

No hi ha més: o amb uns o amb els altres.

La “Unitat Global” no és possible, és pura retòrica, malgrat els cants de sirena dels xamans nostrats que tenim.

I Serendipitat social: el referèndum de l’1 d’Octubre ens va descobrir un potent poble independentista, disposat a defensar les urnes. Aquesta fou la fantàstica novetat i tots sabem que inesperada.

Però no tergiverseu els fets, a més de l’heroïcitat de la gent, hi havia organització i partits al darrera. No podem fer-nos trampa en la lluita.

I Sí, sí que hem d’avançar cap a una nova renaixença en la que la governança sigui exemplar, els drets socials siguin plenament garantits i en la que la cultura i la llengua catalana siguin defensades i normalitzades de manera rotunda.

Joan-Ramon Colomines-Companys

Enquadrat a la Crida Nacional per la República