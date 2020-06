Lo Sénia no és frontera

Filla de la valenciana Irta i l'alt Montsià català, amb aquests versos descrivia, el 1980, el vinarossenc Alfred Giner i Sorolla, aquestes planes que, a riba i riba del riu de la Sénia, formen el nostre territori. Un riu de la Sénia que aquests dies baixa ple de vida, com feia anys que no hi baixava tants dies seguits i tot això és perquè el pantà d'Ulldecona o de la Sénia, vaja el que està al terme de la Pobla de Benifassà, ha obert comportes.

Terres del Sénia per alguns, terres de cruïlla per a altres, en qualsevol cas, el Sénia no és frontera. Som un territori amb nexes socials, culturals i laborals molt intensos. El flux de gent anant i venint d'una banda del Sénia a l'altra és constant, perquè centenars de famílies tenen una cama a cada riba, perquè centenars de treballadors baixen i pugen entre els pobles de banda i banda i perquè les relacions comercials, d'oci i socials no entenen de fronteres imposades. De la Sénia a Rossell, d'Ulldecona a Sant Rafel, d'Alcanar a Vinaròs, centenars (potser milers!) de persones creuen el Sénia cada dia.

I amb aquesta realitat palpable i indiscutible ens costa situar-nos en aquesta nova normalitat. Una de les restriccions contra la pandèmia ha estat l'aixecament de les fronteres, malgrat que ens han repetit per activa i per passiva que el virus no n'entenia, de fronteres. Així que encara ens trobem en un període de confinament en què ja es permet una certa mobilitat pel territori: una llibertat que permet anar de Vinaròs a Morella, d'Alcanar a Gandesa, però que no permet anar d'Alcanar a Vinaròs. Tot plegat, un sense sentit si tenim en compte que hi ha persones dependents que poden necessitar l'ajuda d'altres persones que viuen en l'altra riba del Sénia. Això provoca que, aquestes persones s'hagen d'arriscar a ser multades. Necessitem que els veïns i veïnes puguen moure's lliurement pel territori, sense sentir-se perseguits, atenent criteris de distanciament del punt d'origen i no criteris polítics.

Per aquests motius, l'assemblea local de la CUP Alcanar i les Cases demana als pobles del territori i a la Mancomunitat de la Taula del Sénia, els següents acords:

1r. Que es flexibilitzen les accions de denúncia de les policies locals, sobretot, quan es tracta de veïns d'aquest territori.



2n. Que les diferents institucions eleven una proposta conjunta per acabar amb aquesta situació al govern estatal.