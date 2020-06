covid-19

La CUP Molins de Rei presenta un Pla de Xoc social per Molins i fa una crida a la resta d’agents polítics i socials a obrir debats d’urgència

La CUP ha presentat un document amb 56 mesures d’urgència per fer front a la vulnerabilitat social, reforçar el consum i comerç de proximitat, l’habitatge accessible, la sanitat i salut, els drets laborals, la infància, l’educació, la cultura i la gestió interna de l’ajuntament.

Aquest document vol obrir el debat en clau de poble i fa una crida a tots els agents polítics i socials per crear un fòrum de debat per afrontar d’arrel les causes de desigualtat social.

La pandèmia provocada pel coronavirus ha tingut, té i tindrà conseqüències directes cap a les persones de tot el món, d’arreu dels Països Catalans i de la vila. Des de molts fronts s’està plantejant la necessitat de plans de xoc urgents i que afrontin els problemes d’arrel que ens han dut fins a l’escenari de desprotecció i desigualtat actual.

A escala catalana la plataforma #PlaDeXocSocial ha plantejat 5 eixos per afrontar en l’àmbit nacional. Repartim els treballs i deroguem les reformes laborals del PP i del PSOE. Gestió pública de tots els serveis públics i els béns comuns. Garantim l'habitatge digne. Garantim i defensem els drets civils i polítics i les llibertats de totes. Rescatem les persones i no l'IBEX35.



És per això que, després de sumar-nos-hi, des de la CUP Molins proposem al govern i a tota la població de Molins un llistat de mesures per aplicar en diferents àmbits en clau local, i evitar així que sigui, un cop més, la classe treballadora la que acabi pagant aquesta crisi, i perquè sigui una base per encetar el debat.

El present document ha estat elaborat per una comissió de persones de la CUP de Molins de Rei, sumant idees d’altres col·lectius, del pla de xoc nacional que va presentar la CUP i de persones individuals, i pretén ser l’inici d’un debat d’envergadura en clau de poble, per tant, està més que obert a aportacions. Esperem que els altres agents socials i econòmics de Molins, partits i moviments socials se sumin a crear espais de debat i per teixir aliances per construir en clau local un futur més just, solidari i sostenible.

És una selecció d’idees que complementa i contextualitza en la crisi actual el programa electoral de la CUP de Molins per les eleccions municipal.

Podeu consultar el document fent clicant a la imatge inferior o al següent enllaç:

http://molins.cup.cat/sites/default/files/pla_de_xoc_social_molins_2020_cup.pdf