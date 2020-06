Les noves imatges aèries de lautopista Llucmajor-Campos mostren la falsedat de les reduccions anunciades pel Consell

La Plataforma Antiautopistes segueix documentant amb imatges aèries el traçat de l'autopista de Llevant, en concret del tram Llucmajor-Campos (9 km). Mitjançant un dron equipat amb òptica de gran qualitat, la plataforma ha obtingut centenars d’imatges del traçat. Aquestes imatges, així com les del sistema públic IDEIB, han permès comprovar com les successives reduccions de la infraestructura anunciades pel Consell de Mallorca, han estat falses: es va anunciar una reducció a 45 metres però les imatges revelen amplades de 70 m. https://bit.ly/30i8mJZ. És especialment impactant el macroenllaç de Son Gabriela, que ha desfigurat irreversiblement un dels racons més hermosos dels voltants de la carretera: el pinaret d’en Puigcerver. Es tracta d'una zona boscosa just a la partió municipal de Llucmajor i Campos. Aquest macroenllaç:

- Té una amplada de 280 metres.

- Ha consumit 5 hectàrees de territori ben conservat:

- Ha engolit la Cova d’en Verdera, una cova natural singular usada antigament com a habitatge i de gran valor antropològic.

- Ha afectat una bassa natural protegida i l'antic traçat de la via del tren.

- És innecessari perquè no enllaça amb cap altra carretera ni nucli de població.

- És perillós perquè anuncia i fa possibles nous moviments immobiliaris i especulatius, farà accessible la ruralia de Campos a la urbanització i a noves carreteres.

Just abans de les obres, la Plataforma va inventariar amb imatges aèries tot el traçat. Les imatges mostraven un paisatge ric i divers conformat per zones agràries actives, ametllerars, zones de cereals, pastures, bardisses; així com com pinars, ullastrars, garrigues i un ric mosaic d'alt valor ecològic. També va documentar tot un seguit d'elements tradicionals que han estat arrasats, afectats o desplaçats: barraques, coves, basses, el valuosíssim avenc de Son Muletó i multitud d'edificacions humanes destinades a la ramaderia, safarejos, l'antiga via del tren, etc.

Les noves imatges demostren el que suposa una macroinfraestructura d'aquestes dimensions. L'enllaç de Son Gabriela, és un dels elements més desmesurats i innecessaris del projecte”. La intenció de la Plataforma és documentar amb imatges els efectes de la construcció del que no és més que un nou tram de l'autopista de Llevant, una infraestructura planificada a finals dels anys 60 i que s'executa ara.

El tram de Llucmajor a Campos és una nova etapa de la llarga història de l’autopista Palma-Manacor i el decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica obre la porta a nous “desdoblaments” i autopistes en ”reduir a només 20 dies els