Moviment veïnal

La Taula Veïnal Metropolitana demana solucions per a la plantilla de Nissan i un pla d'industrialització de futur

La Taula Veïnal Metropolitana, integrada per les Federacions d’Associacions de Veïns i Veïnes de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Barcelona, la Plataforma per la Conservació de les Tres Xemeneies i l'AV Sant Joan Baptista -ambdues entitats de Sant Adrià del Besòs- i la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc), ha manifestat el seu rebuig al tancament de les plantes de producció de Nissan que la multinacional japonesa té a Barcelona i Montcada i Reixac.

A més, demanen que les administracions competents facin tot el possible per tal de reconduir la situació, que segons fonts sindicals, suposaria la pèrdua de 3.000 llocs de treball només en personal directe, i més de 20.000 indirectament.

Des del moviment veïnal metropolità volem expressar tot el nostre suport i solidaritat amb les treballadores i treballadors afectats, i en la defensa dels llocs de treball, a més de demanar a les administracions un pla industrial de futur no només per al sector de l'automòbil, que s'ha de transformar també per la crisi climàtica, sinó també una mirada integral i de llarg recorregut cap al sector industrial que aposti per la innovació i l'ocupació en condicionals laborals dignes per al nostre veïnat.