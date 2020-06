La Intersindical-CSC reclama que la compensació del Govern per al personal sanitari sigui igual per a tots/es els/les treballadors/es

La Intersindical-CSC, que va ser el primer sindicat en demanar una gratificació extra per a tot el personal que treballa en centres sanitaris (equiparables a les que s’estaven donant a l’entorn europeu per la crisi de la Covid-19) considera que el Govern s’equivoca greument diferenciant-la per categories i convoca manifestacions davant dels centre sanitaris de tot Catalunya, dilluns a les 18h amb el lema: “Sanitat: tots som iguals?”

El sindicat creu que és una mesura classista i inacceptable que l’executiu ha pres unilateralment, sense escoltar l’opinió dels sindicats, i que el més just és una gratificació lineal per a totes les categories que han treballat per fer front a la pandèmia, ja que tot el personal sanitari ha treballat com un equip: facultatius, infermeria, TCAI, zeladors, GIS…. També considera que la distinció econòmica ja és fa amb el sou i la compensació ha de ser repartida de forma equitativa. Així mateix, cal que aquesta gratificació també arribi als serveis neteja i manteniment, encara que sigui d’empreses externes.

Finalment, el sindicat considera que és urgent revertir les retallades que s’arrosseguen des del 2010 i incrementar la despesa en Salut superant l’infrafinançament crònic.