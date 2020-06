accident laboral

La Intersindical-CSC reclama a la Generalitat que precinti les mines de Súria i Balsareny després de la segona mort en un mes

Segon mort en menys d'un mes a les mines de Súria i Balsareny d'un treballador de Montajes Rus, principal empresa subcontractada per la propietària de les instal·lacions, la israeliana ICL. Després del decés a causa d'un despreniment el 4 de juny, una nova tragèdia ha colpit la plantilla aquest dijous i s'ha endut la vida d'una altra persona de tan sols 45 anys. Un preu massa alt per a les treballadores i treballadors de l'empresa i la zona i massa “errors” coincidents que evidencien que les morts són responsabilitat de Montajes Rus i d'ICL, per la flagrant manca de garanties de seguretat laboral en el jaciment. Davant d'això, la Intersindical-CSC reclama que, per fi, la Generalitat actuï i, a través de la direcció general d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera del Departament d'Empresa i Ocupació, tanqui com a mesura cautelar les instal·lacions fins que no es pacti i executin mesures que evitin nous sinistres.

El sindicat, després de la primera mort, va convocar una vaga indefinida precisament per exigir un pla de seguretat laboral a l'empresa. L'aturada, que havia de començar el 17 de juny, es va ajornar fins al dia 30, davant la promesa de la direcció de Montajes Rus d'iniciar immediatament una negociació per acordar i implementar aquestes imprescindibles iniciatives i amb acord de l'assemblea de treballadores i treballadors. Des de llavors, però, l'empresa ha incomplert la seva paraula i ha hagut de constatar per la via més cruel que les reivindicacions sindicals eren i són una necessitat imperiosa.

Davant d'això, la Intersindical-CSC ha convocat una nova assemblea de treballadores i treballadors aquest mateix dijous a la tarda, per acordar amb el conjunt de la plantilla les vies per aconseguir forçar l'empresa a moure fitxa. Tot i això, el sindicat reclama igualment a la Generalitat que, com en el primer mort, n'investigui les causes per constatar la responsabilitat evident de la manca de seguretat per part de Montajes Rus i ICL, i que la conselleria d'Àngels Chacón actuï d'immediat i que, atenent al risc greu i imminent que comporta el manteniment de la producció a les mines de Súria i Balsareny, en paralitzi l'activitat fins que aquesta es pugui fer en condicions de seguretat. És responsabilitat també seva evitar noves morts a costa del lucre empresarial.